Conmoción por muerte de menores cuando regresaban de retiro espiritual

San Pedro Sula

Un encontronazo vehicular dejó como saldo la tarde del sábado pasado dos menores muertos en Zacapa, Santa Bárbara, exactamente en el desvío que conduce al municipio de San Francisco de Ojuera.

Las víctimas son Ángel Josué Guardado Cantarero (de 17 años) y Daniel Alexis Guzmán Gómez (de 13 años), originarios y residentes de la comunidad La Palca, San Francisco de Ojuera.

Familiares indicaron que ambos jovencitos regresaban de un retiro espiritual de la Iglesia Católica, donde servían y eran líderes juveniles, cuando el vehículo “pick up” en que viajaban como pasajeros chocó con un carro turismo al momento que transitaban por una pronunciada curva en la zona.

Personas que presenciaron el accidente manifestaron que tanto Ángel como Daniel salieron expulsados de la “paila” donde iban y que el fuerte golpe al caer en el pavimento les quitó la vida de manera inmediata. Indicaron que cuando trataron de auxiliarlos, ya no presentaban signos de vida.

Parientes informaron que Ángel Guardado cursaba la carrera de Informática en el Centro de Educación Media Gubernamental San Francisco de Ojuera, donde también se destacaba como director de la banda musical de la institución.

Daniel Guzmán era alumno del Centro de Educación Básica Francisco Morazán de La Vega. Autoridades de Vialidad y Transporte que llegaron a la escena explicaron que investigaban las causas del accidente con el fin de deducir responsabilidades.