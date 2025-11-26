  1. Inicio
Capturan a sospechoso de grave delito contra menor que contactó por TikTok

La Unidad Contra la Trata en litoral atlántico y la Atic realizaron allanamientos en La Ceiba, donde capturaron a dos hombres acusados de graves delitos

  • 26 de noviembre de 2025 a las 12:14 -
  • Carlos Molina
Axel José Varela Maldonado fue detenido por las autoridades, luego de una denuncia en su contra por parte de la joven ofendida.

Foto: Cortesía MP
La Ceiba, Atlántida

Por los delitos de violación agravada y producción y utilización de pornografía infantil, en perjuicio de una menor de edad, fue capturado Axel José Varela Maldonado.

La detención se efectuó la mañana de este miércoles, mediante allanamientos en el barrio Independencia de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.

Los operativos fueron por parte de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas de la Regional del litoral Atlántico en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el apoyo de elementos de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

Los hechos

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, en octubre de 2025, Axel José Varela contactó a la ofendida mediante un mensaje por la red social TikTok, en el cual el sospechoso le manifestó que si estaba dispuesta a grabar material con contenido sexual y por el que le pagaría entre 30,000 a 40,000 lempiras; sin embargo, la menor se negó.

Después de varias propuestas, la ofendida aceptó ir a la vivienda del sospechoso siendo objeto de vejámenes sexuales y con su celular comenzó a grabar cada acción, dándole después 100 lempiras y la despachó para su vivienda.

Varela Maldonado se contactó con la menor de nuevo y le dijo que si no iba otra vez a encontrarse con él publicaría el vídeo, ella no accedió y posteriormente contó lo sucedido a uno de sus familiares y interpuso la denuncia.

Los allanamientos se realizaron en el barrio Independencia de La Ceiba, donde fueron detenidos dos hombres acusados de violación agravada y pornografía infantil.

Los allanamientos se realizaron en el barrio Independencia de La Ceiba, donde fueron detenidos dos hombres acusados de violación agravada y pornografía infantil.

 (Foto: Cortesía MP)

Otro sospechoso

Por otra parte, la Unidad Contra la Trata, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, llevó a cabo la detención preventiva de José Tobías Reyes Cantillano, en seguimiento a una investigación por delitos sexuales.

La intervención se realizó este miércoles 26 de noviembre, tras varias diligencias que permitieron ubicar al investigado. Reyes Cantillano es sospechoso de violación agravada y de elaboración y tenencia de pornografía infantil agravada en perjuicio de un niño de 13 años.

El imputado permanece bajo custodia mientras la Fiscalía formaliza el requerimiento fiscal que será presentado ante los juzgados correspondientes.

