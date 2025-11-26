Capturan a sospechoso de grave delito contra menor que contactó por TikTok

La Ceiba, Atlántida

Por los delitos de violación agravada y producción y utilización de pornografía infantil, en perjuicio de una menor de edad, fue capturado Axel José Varela Maldonado. La detención se efectuó la mañana de este miércoles, mediante allanamientos en el barrio Independencia de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. Los operativos fueron por parte de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas de la Regional del litoral Atlántico en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el apoyo de elementos de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

Los hechos

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, en octubre de 2025, Axel José Varela contactó a la ofendida mediante un mensaje por la red social TikTok, en el cual el sospechoso le manifestó que si estaba dispuesta a grabar material con contenido sexual y por el que le pagaría entre 30,000 a 40,000 lempiras; sin embargo, la menor se negó.

Después de varias propuestas, la ofendida aceptó ir a la vivienda del sospechoso siendo objeto de vejámenes sexuales y con su celular comenzó a grabar cada acción, dándole después 100 lempiras y la despachó para su vivienda. Varela Maldonado se contactó con la menor de nuevo y le dijo que si no iba otra vez a encontrarse con él publicaría el vídeo, ella no accedió y posteriormente contó lo sucedido a uno de sus familiares y interpuso la denuncia.

Otro sospechoso

Por otra parte, la Unidad Contra la Trata, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, llevó a cabo la detención preventiva de José Tobías Reyes Cantillano, en seguimiento a una investigación por delitos sexuales.