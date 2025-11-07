“Estoy decepcionado de las leyes del país”: habla repartidor tras liberación de El Burro

San Pedro Sula, Honduras

La tarde de este jueves 6 de noviembre se dio a conocer que Juan Carlos Urbina Rosales (de 37 años), alias “El Burro”, acusado de disparar y dejar gravemente herido a un repartidor (delivery), fue dejado en libertad de las acusaciones relacionadas con otro asalto que enfrentaba. Según explicó el Poder Judicial de San Pedro Sula, la medida se dictó luego de que la joven víctima del asalto, ocurrido el 3 de noviembre en la colonia Aurora, no se presentó a declarar durante la audiencia inicial. Además, el Ministerio Público no logró acreditar todas las pruebas necesarias para sustentar el caso.

En tal sentido, la jueza de Letras Penal resolvió decretar un sobreseimiento provisional, es decir, ordenó la inmediata libertad de Urbina Rosales, quien era procesado por el delito de robo con violencia e intimidación en perjuicio de Nayeli Rodríguez.

Urbina Rosales fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la noche del mismo día del atraco, en el sector de El Zapotal, zona noroeste de la Ciudad Industrial.

“Me siento decepcionado”

Emerson Eleazar Castro es el joven repartidor que también fue víctima de El Burro. El asalto en su contra ocurrió en la colonia Saturno de esta ciudad, mientras entregaba producto a una clienta. Un video muestra el momento en que el acusado lo intercepta, le exige dinero y, ante la negativa del joven, le dispara en el pecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En entrevista exclusiva con LA PRENSA, Emerson se refirió a la medida que dejó en libertad a su atacante, indicando sentirse decepcionado. “La verdad que sí estoy decepcionado por las leyes en el país. Pero todavía no debe cantar victoria, pues ese es otro caso que él ganó. Aun así, todavía con el mío no se ha dicho nada, no se ha presentado”, dijo. Castro, quien fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la bala disparada por su atacante, manifestó que “nosotros ya tenemos todo en la denuncia, tenemos las pruebas que son los videos y mi palabra que va contra la de él. Solo pedimos que se haga justicia porque no puede quedar libre ese criminal”.

Patty, madre del joven repartidor, también expresó su molestia por la decisión de los juzgados respecto a alias El Burro.