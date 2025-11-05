“El Burro” le apuntaba con un arma y la despojó de sus pertenencias

San Pedro Sula, Honduras

El nombre de Juan Carlos Urbina Rosales (de 37 años), alias “El Burro”, ha acaparado la atención pública en las últimas horas luego de que el lunes 3 de noviembre circulara un video donde se le observa asaltando y hiriendo de un balazo a Elmer Eleazar Castro, un joven repartidor de “delivery”, mientras realizaba una entrega en la colonia Saturno, al sureste de la ciudad. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Urbina Rosales la noche del mismo lunes, tras un operativo desarrollado en una zona boscosa de El Zapotal, en el sector noroeste de San Pedro Sula.

Un video grabado con la cámara instalada en el casco del repartidor muestra cómo el sospechoso lo intercepta y, con pistola en mano, le exige el dinero que portaba. En un intento por convencerlo para que desistiera del asalto, el joven —estudiante del Centro Técnico Sampedrano Americano— le dijo: "Ando chambeando, brother" Sin embargo, el asaltante carga el arma, le dispara, lo despoja de su celular y huye del lugar. Tras recibir el disparo, Elmer Eleazar Castro condujo su motocicleta hasta su casa y, junto a su madre, se trasladó a un centro asistencial. La tarde del martes 4 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Las Palmas, donde los médicos le extrajeron una bala del brazo derecho, luego de que ingresara por el pecho y saliera por la axila. Los médicos informaron que la operación fue exitosa y que, "milagrosamente", la bala no tocó órganos vitales.

Preso, pero no por atacar a ''delivery''

La Policía había ofrecido una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura. Según las autoridades, Urbina Rosales se afeitó la barba y el bigote para cambiar su apariencia y así pasar desapercibido ante los entes de seguridad.

El reporte policial lo sindica de los delitos de lesiones y robo con violencia, y lo señala como responsable de múltiples asaltos en distintas zonas de San Pedro Sula. Además, las investigaciones apuntan a que sería miembro de la banda delictiva El Alfredo, dedicada a hechos criminales en la ciudad. Este miércoles 5 de noviembre, un juez le dictó detención judicial y lo remitió al Centro Penal de El Progreso, Yoro. No obstante, el Juzgado de San Pedro Sula aclaró que la medida no fue por el ataque al repartidor, sino por otro asalto cometido la noche del mismo lunes, alrededor de las 11:40 am, en la colonia Aurora, siempre en San Pedro Sula.