"El Burro" será recapturado cuando salga de la cárcel

El Progreso, Yoro

Cabe mencionar que "el Burro" se presentó a audiencia inicial por otro caso que no es el que lo hizo viral en las redes sociales en donde fue visto dispararle a un delivery.

Cuando Juan Carlos Urbina Rosales, alias "el Burro" celebraba que quedaría en libertad tras librarse de la batalla legal de este jueves, el Ministerio Público alista un nuevo proceso legal en su contra.

"El Burro" estaba acusado por un asalto en la colonia Aurora de San Pedro Sula, pero la afectada no se presentó y por esa razón iba a quedar en libertad.

LA PRENSA conoció que "el Burro" será recapturado una vez que salga de la cárcel de El Progreso, Yoro.

Preliminarmente, se conoció que el caso por el que será acusado es por el violento asalto en contra del joven Elmer Castro, quien recibió un disparo el lunes cuando andaba trabajando como repartido en la colonia Saturno.

Esta acción fue grabada por una cámara de seguridad que llevaba el afectado. El joven recibió un disparo que pasó por el tórax, pasó por la axila y se alojó en el brazo derecho de Castro.

El joven fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en su etapa de recuperación.