Por qué una persona captada en video cometiendo un delito puede quedar en libertad en Honduras

Juan Carlos Urbina Rosales, conocido como “El Burro”, se viralizó en redes sociales luego de ser captado en videos durante asaltos a un repartidor y una joven en San Pedro Sula. Pese a la difusión del material que evidencia los hechos, Urbina fue dejado en libertad este jueves.
"El Burro", supuesto asaltante, fue puesto en libertad por el caso que la Fiscalía presentó en su contra, el del asalto a la joven. Después de la audiencia, las partes informaron que la víctima no se presentó a declarar, por lo que fue dejado en libertad por ese caso.
"El Burro", será retenido a la espera de que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal en su contra por el asalto y tentativa de homicidio en perjuicio del repartidor Elmer Eleazer Castro, el delivery que recibió un disparo en el pecho durante el asalto.
Alejandro Valladares, vocero regional de la Policía Nacional, explicó que una detención no siempre garantiza que el sospechoso permanezca bajo custodia, incluso si existen videos del presunto delito.
Pese a los videos, la participación ciudadana sigue siendo clave para fortalecer una investigación. Según Valladares, no basta con denunciar; las víctimas también deben colaborar en procedimientos como el reconocimiento de sospechosos o la verificación de lugares del hecho.
La aprehensión inicial puede darse por flagrancia o requerimiento para investigación, pero el proceso judicial depende de los indicios y pruebas presentados ante el fiscal y posteriormente en el juzgado.
El procedimiento policial incluye la verificación de antecedentes, la recolección de pruebas y la presentación de indicios al Ministerio Público, que es el encargado de tipificar el delito y solicitar al juez las medidas correspondientes.
Los fiscales son los que determina si existen medios de prueba suficientes para continuar el proceso o solicitar una orden de captura.
Una denuncia pública en medios o redes sociales no equivale a una denuncia formal ante la Policía o el Ministerio Público. En esos casos, los videos difundidos pueden perder su valor como evidencia legal.
El portavoz concluyó que la labor de la Policía es detener y requerir a las personas, pero las decisiones judiciales corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial. Por ello, reiteró la importancia de acudir a las autoridades y no solo a las redes sociales para garantizar que los casos avancen legalmente.
Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, informó que Juan Carlos aún no ha sido enjuiciado por el caso de Eleazer Castro, el repartidor herido, sino por otro proceso relacionado con una mujer que no se presentó a declarar.
Elmer Eleazar Castro, tras recibir el disparo, condujo su motocicleta hasta su casa y, junto a su madre, se trasladó a un centro asistencial. La tarde del martes 4 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Las Palmas.