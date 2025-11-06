¿Por qué cerraron el puente El Barón, en la salida Vieja a La Lima?

Las autoridades municipales ordenaron, esta mañana, la instalación de barreras de altura en los extremos del puente en la salida vieja a La Lima, conocido como El Barón, por estar frente a Confecciones El Barón.
La vía, de doble sentido de circulación, será exclusivamente para vehículos livianos, debido a los daños en la capa asfáltica, informaron autoridades.
El alcalde Roberto Contreras supervisó esta mañana el inicio de la instalación de las barreras verticales y señaló que la reparación de la estructura está en el Plan Operativo Anual de 2026. Indicó que decidieron evitar el paso de vehículos pesados para evitar una tragedia.
El alcalde Contreras explicó que la estructura presenta daños superficiales y el paso de los camiones cargados afectan la capa superior. El cierre será por la temporada lluviosa y hasta que comience la reparación.
Policías municipales fueron desplegados a la zona para dar vía al tráfico liviano, mientras trabajadores perforan las estructuras para colocar las barreras. Desde el año 2013, expertos en ingeniería hidráulica recomendaron reparaciones por los daños en la estructura.
Técnicos municipales realizaron inspecciones en las bases del puente de doble vía y confirmaron que se encuentran en buenas condiciones y que los daños son en la superficie o rodadura.
La salida vieja a La Lima es una importante vía de alivio al bulevar del este y acceso a varias colonias y residenciales de la zona noroeste de la ciudad, como El Limonar y colonia el Carmen, entre otras.
El alcalde explicó que las obras de reparación iniciaran en los próximos días, pero una reparación más consistente será hasta el 2026, con el presupuesto establecido.
Equipo pesado se encuentra en la zona perforando las bases donde se instalarán los dispositivos que evitarán el paso de camiones y rastras por el puente. Expertos en ingeniería hidráulica recomiendan revisiones en los más de 50 puentes de la ciudad.
Equipo de técnicos municipales realizaron inspecciones en las bases del puente.
Técnicos municipales confirmaron que los daños son en la superficie o rodadura.
El alcalde Roberto Contreras supervisó el paso.