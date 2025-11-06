El frenesí de "el Burro": repitió asaltos el mismo día y se enfrenta a varios cargos

A Juan Carlos Urbina Rosales, alias "el Burro", no le bastó con despojar de sus pertenencias -a punto de pistola- a una joven en la colonia Aurora el lunes en la mañana. El sospechoso de ese y otro hecho enfrentará varios cargos que cometió, según autoridades, en un lapso de pocas horas en San Pedro Sula.
"El Burro",de 37 años,, salió a delinquir esa mañana y su primera víctima fue una muchacha que caminaba por una de las calles de la colonia Aurora, según los informes de autoridades. Allí, la despojó de sus pertenencias, pero no cesó su actividad en ese momento, sino que pensó en cuál sería su próxima movida. Eligió trasladarse algunos kilómetros al este de la ciudad.
Ya en la colonia Saturno, Juan Carlos Urbina observó a su siguiente víctima: un joven repartidor en motocicleta. El objetivo era quitarle su celular. Lo consiguió, pero ese hecho fue diferente al primero. La tensión escaló y "el Burro" terminó disparándole a su víctima.
Según la indagación, "el Burro" se fue caminando tras cometer el hecho. El repartidor, herido por una bala, condujo su motocicleta hasta la casa de su madre y fue llevado de urgencia. Dijo que no fue ayudado por pobladores en la zona. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Urbina Rosales la noche del mismo lunes, tras un operativo desarrollado en una zona boscosa de El Zapotal, en el sector noroeste de San Pedro Sula.
“Ando chambeando, brother”, le imploró el joven antes de ser despojado de sus pertenencias. Sin embargo, el asaltante carga el arma, le dispara, lo despoja de su celular y huye del lugar. La tarde del martes 4 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Las Palmas, donde los médicos le extrajeron una bala del brazo derecho, luego de que ingresara por el pecho y saliera por la axila.
"El Burro", originario de Olancho y residente en Choloma, trabaja como descargador de camiones en un mercado sampedrano. De acuerdo con primeros informes, el hombre es conocido con el alias "El Burro". En un video que se viralizó y causó indignación en redes sociales, se observa al sospechoso asaltando con pistola a un joven repartidor en moto.
Una vez detenido, Juan Carlos Urbina fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron cómo ocurrieron los hechos. Urbina confesó que ha asaltado "como cinco veces" y que lo hizo "por necesidad". Dijo que sus motivaciones eran sólo esas y remarcó que no fue su intención disparar contra el joven. Según investigaciones de autoridades, es miembro de la banda "El Alfredo", dedicada a robos y asaltos en la ciudad.
La Policía había ofrecido una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura. Según las autoridades, Urbina Rosales se afeitó la barba y el bigote para cambiar su apariencia y así pasar desapercibido ante los entes de seguridad.
"El Burro"está sindicado de delitos de lesiones y robo con violencia, y lo señala como responsable de múltiples asaltos en distintas zonas de San Pedro Sula. Además, las investigaciones apuntan a que sería miembro de la banda delictiva El Alfredo, dedicada a hechos criminales en la ciudad.
Ayer, 5 de noviembre, un juez le dictó detención judicial y lo remitió al Centro Penal de El Progreso, Yoro. No obstante, el Juzgado de San Pedro Sula aclaró que la medida no fue por el ataque al repartidor, sino por otro asalto cometido la noche del mismo lunes, alrededor de las 11:40 am, en la colonia Aurora, siempre en San Pedro Sula.
El Ministerio Público (MP) informó que por ese caso, Juan Carlos Urbina Rosales enfrenta el delito de robo con violencia e intimidación agravada. El MP también confirmó que, en el caso del repartidor, la DPI continúa recabando indicios para presentar el requerimiento fiscal correspondiente. De concretarse, Urbina Rosales enfrentará dos acusaciones formales ante la justicia hondureña.
El joven es estudiante de la jornada híbrida del Centro Técnico Sampedrano Americano, trabajaba para ganarse la vida y estudiaba a la vez. Fue operado en el Macro Clínico Quirófano de Las Palmas por un equipo de especialistas que logró extraer la bala alojada en su brazo derecho