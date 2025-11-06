El frenesí de "el Burro": repitió asaltos el mismo día y se enfrenta a varios cargos

Según la indagación, "el Burro" se fue caminando tras cometer el hecho. El repartidor, herido por una bala, condujo su motocicleta hasta la casa de su madre y fue llevado de urgencia. Dijo que no fue ayudado por pobladores en la zona. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Urbina Rosales la noche del mismo lunes, tras un operativo desarrollado en una zona boscosa de El Zapotal, en el sector noroeste de San Pedro Sula.