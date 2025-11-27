Albañil confiesa asesinato de mujer en la Montefresco y recibe 21 años de cárcel

San Pedro Sula

Carlos Alfredo Mencía Mejía, un albañil de 34 años, ha sido condenado a 15 años de reclusión por asesinato y seis años adicionales por robo en perjuicio de Brenda Lizeth Hernández Zelaya.

El crimen se perpetró el pasado 28 de octubre de 2024 en una vivienda de la colonia Montefresco, en San Pedro Sula, un hecho que conmocionó a los residentes por la forma en que la mujer fue atacada.

De acuerdo a la información del Ministerio Público, Mencía aceptó su responsabilidad en el crimen.

Todo se originó alrededor de las ocho de la mañana, cuando Mencía transitaba por la 25 calle de la colonia Montefresco rumbo a una construcción en la colonia Valle de Sula; no obstante, antes de llegar, entró a una de las viviendas de la zona.

Una vez adentro, fue sorprendido por Hernández, a quien atacó con un cuchillo, asestándole una herida en el cuello que le causó la muerte en el lugar.