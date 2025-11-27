Hallan sin vida a ganadero arrastrado por el río Tinto o Negro en Colón

La noche del miércoles 26 de noviembre se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Tinto o Negro, en Iriona, Colón, luego de haber sido arrastrado por la corriente.
La persona fallecida fue identificada como José Isaí Alvarado Andrade, de 36 años, un reconocido agricultor, apicultor y ganadero en las zonas de Limón e Iriona, en el departamento de Colón.
De acuerdo con la información preliminar, José Isaí se dirigía hacia Tocoa el domingo 23 de noviembre y, al intentar atravesar el río a la altura de El Guano, en Limón, Colón, no consiguió salir del cauce.
Desde ese día, parientes, amigos, pobladores y colaboradores de la zona emprendieron su búsqueda, localizándolo hasta el miércoles por la noche.
Allegados a José Isaí lamentaron su muerte y destacaron su espíritu de servicio: "Recordaremos su solidaridad, especialmente cuando los carros se quedaban atascados en la carretera de Limón a Iriona. Con un vehículo de su propiedad los sacaba sin cobrar un centavo".
También mencionaron que el año pasado él denunció públicamente el deterioro de la carretera que conecta Bonito Oriental, Limón e Iriona.