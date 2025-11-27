Hallan sin vida a ganadero arrastrado por el río Tinto o Negro en Colón

Iriona, Colón.

La noche del miércoles 26 de noviembre se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Tinto o Negro, en Iriona, Colón, luego de haber sido arrastrado por la corriente.

La persona fallecida fue identificada como José Isaí Alvarado Andrade, de 36 años, un reconocido agricultor, apicultor y ganadero en las zonas de Limón e Iriona, en el departamento de Colón.