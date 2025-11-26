A prisión pareja acusada de abuso contra su hija en El Progreso

El Progreso, Yoro.

El Ministerio Público dictó detención judicial en contra de una pareja de esposos, acusados del presunto delito de violación agravada en contra de su hija, una adolescente de 16 años. De acuerdo con el informe, la madre de la menor, Ana Francisca Padilla, inició una relación sentimental con José Santos Maldonado Rodríguez, quien dos años después habría comenzado con las acciones inadecuadas.

Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se extendieron durante cuatro años, es decir, hasta sus 16, edad en la que, según el MP, quedó embarazada producto de las violaciones. Sobre la madre, el informe oficial establece que su responsabilidad recae en que permitía los constantes abusos a su hija, incluso observando lo que su marido, el padrasto de la niña, le hacía, además de someterla a castigos.

Padrastro y madre enviados a prisión en El Progreso por violación agravada de menor de edad https://t.co/avPniW1s3x pic.twitter.com/935TrA9sLT — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 25, 2025

La pareja fue capturada el 22 de noviembre por la Policía Nacional, gracias a la denuncia de la menor, quien denunció los abusos que sufría.