Matan a hombre en el barrio Concepción de San Pedro Sula

Con arma blanca le quitaron la vida a un hombre en las cercanías de la parada de buses conocida como Maheco

El hombre fue asesinado en el barrio concepción de San Pedro Sula.
San Pedro Sula

Un hombre fue asesinado la noche de este miércoles en el popular barrio Concepción de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El hombre fue identificado como Edwin Daniel Benires Martínez de 24 años de edad, perdió la vida de varios disparos en la 6 y 7 calle, tercera avenida, en las cercanías de la parada de buses conocida como Maheco.

Las autoridades policiales encontraron al hombre con varios disparos en su cuerpo.

El infortunado hombre vestía una calzoneta negra y tenis del mismo color. El cadáver quedó boca arriba.

La Policía llegó hasta el lugar para acordonar la escena del crimen y a la espera de Medicina Forense para realizar su respectivo levantamiento.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
