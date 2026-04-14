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Hombre muere tras ser atacado a machetazos en Olancho; victimario intentó ocultar el cuerpo

"Lo movieron originalmente de donde estaba; utilizando una carreta, se presume que querían llevarlo a otro lugar dentro de la propiedad para esconder el cadáver", expresó la Policía Nacional.

Hombre muere tras ser atacado a machetazos en Olancho; victimario intentó ocultar el cuerpo

Agentes policiales custodian al sospechoso. Fotografía de redes sociales.

Olancho

Un hecho sangriento se registró en la aldea Río Blanco, en el municipio de Campamento, Olancho. La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía, de 52 años de edad.

De acuerdo con las autoridades policiales de la zona, el cadáver de Zelaya fue hallado ayer en horas de la mañana.

Los informes preliminares detallan que, horas antes de su muerte, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con Dennis Maradiaga, de 32 años de edad. Desafortunadamente, al calor de los tragos, se generó una discusión que terminó en el violento ataque.

Las autoridades informaron que una denuncia al 911 los alertó sobre lo sucedido. Al llegar a la escena del crimen, hallaron el cuerpo sin vida de Zelaya. De inmediato se iniciaron operativos en la zona, logrando la captura de Maradiaga frente a la casa de su progenitor mientras intentaba huir.

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Cerca del cadáver de Zelaya se encontró un machete con manchas de sangre. No obstante, los investigadores revelaron que el cuerpo presentaba signos de haber sido trasladado, por lo que se deduce que el ataque ocurrió en un punto distinto. Presuntamente, el victimario movilizó el cuerpo en una carreta con la intención de enterrarlo.

"Lo movieron originalmente de donde estaba; utilizando una carreta, se presume que querían llevarlo a otro lugar dentro de la propiedad para esconder el cadáver", expresó el comisario Moisés Amador, jefe de la UMEP-15.

Maradiaga fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se le inicie el proceso judicial por la muerte de Zelaya.

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Redacción La Prensa
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