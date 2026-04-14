Hombre muere tras ser atacado a machetazos en Olancho; victimario intentó ocultar el cuerpo

Olancho

Un hecho sangriento se registró en la aldea Río Blanco, en el municipio de Campamento, Olancho. La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía, de 52 años de edad.

De acuerdo con las autoridades policiales de la zona, el cadáver de Zelaya fue hallado ayer en horas de la mañana.

Los informes preliminares detallan que, horas antes de su muerte, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con Dennis Maradiaga, de 32 años de edad. Desafortunadamente, al calor de los tragos, se generó una discusión que terminó en el violento ataque.

Las autoridades informaron que una denuncia al 911 los alertó sobre lo sucedido. Al llegar a la escena del crimen, hallaron el cuerpo sin vida de Zelaya. De inmediato se iniciaron operativos en la zona, logrando la captura de Maradiaga frente a la casa de su progenitor mientras intentaba huir.