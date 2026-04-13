Muere joven motociclista tras impactar con un turismo frente a Zip Calpules

San Pedro Sula, Honduras

Un joven motociclista perdió la vida la taarde de este lunes tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito en el bulevar del Este, a la altura de ZIP Calpules, de San Pedro Sula, zona norte de Honduras

La víctima fue identificada como Noelvin Armando Orellana Gutiérrez, de 21 años, quien según información preliminar salía de su jornada laboral cuando fue impactado por un vehículo tipo turismo que circulaba por la zona.

El fuerte impacto le provocó la muerte de manera inmediata, quedando su cuerpo tendido sobre la vía mientras llegaban equipos de socorro y autoridades policiales para acordonar la escena.

Familiares y conocidos informaron que el joven era originario de una aldea del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, y que se había trasladado a la capital industrial del país con el propósito de trabajar y brindar un mejor futuro a su familia.

Las autoridades de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.