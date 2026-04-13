Liberan a ciudadano por quien exigían L10 millones por rescate en zona de Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras

La acción policial se desarrolló este lunes 13 de abril de 2026, mediante saturaciones y operativos de búsqueda en la aldea El Zapotal, municipio de San Jorge, y sectores aledaños, donde la presión ejercida por los agentes obligó a los secuestradores a abandonar a la víctima y huir con rumbo desconocido.

En una operación de impacto, la Unidad Nacional Antisecuestro , en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron la liberación de un ciudadano que permanecía secuestrado en una zona montañosa del departamento de Ocotepeque.

La persona liberada fue identificada como Francisco Antonio Chinchilla, de 77 años, residente en el municipio de La Encarnación.

De acuerdo con el reporte, el hecho se originó el sábado 11 de abril, cuando el adulto mayor salió de su vivienda hacia una propiedad ubicada en Planerías, El Socorro, a bordo de una cuatrimoto marca Yamaha, color rojo. Horas después, el vehículo fue encontrado abandonado entre las comunidades mencionadas.

Posteriormente, a las 3:53 de la tarde, familiares del afectado recibieron una llamada a través de WhatsApp en la que un hombre les informó que lo tenían secuestrado y exigió la suma de 10 millones de lempiras a cambio de su liberación.

Tras intensas labores de búsqueda en la zona montañosa, los agentes ubicaron al ciudadano, quien fue trasladado a la jefatura municipal de La Encarnación para el procedimiento correspondiente y posteriormente será remitido a Medicina Forense para su evaluación médica.

Las autoridades informaron que la liberación se logró sin el pago de ningún rescate y que continúan los operativos en el sector para dar con el paradero de los responsables del hecho.