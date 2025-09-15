Extraditan hondureños a USA por distribuir fentanilo

Tegucigalpa, Honduras.

Miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realizaron durante horas de la mañana de este lunes el traslado y custodia de los hondureños Erick Yohan López Miralda y Teodoro Rodas Dubón, acusados por la supuesta conspiración para distribuir y poseer 400 gramos o más de una mezcla que contiene fentanilo.

El dispositivo de seguridad estuvo conformado por el grupo de especialistas del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), quienes trasladaron y custodiaron a los detenidos desde la Penitenciaría Nacional de Támara hasta la base aérea Soto Cano para ser entregados a las autoridades estadounidenses.

Los hondureños fueron confirmados como extraditables a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ambos son requeridos por la Corte del Distrito de Oregón.

López Miralda, quien había sido aprehendido en Omoa, fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara bajo arresto provisional, mientras Rodas Dubón, capturado en San Pedro Sula en enero de 2025, permanecía también bajo custodia mientras avanzaban las audiencias de presentación de pruebas.