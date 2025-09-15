Extraditan hondureños a USA por distribuir fentanilo

Miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realizaron durante horas de la mañana de este lunes el traslado y custodia de los hondureños Erick Yohan López Miralda y Teodoro Rodas Dubón, acusados por la supuesta conspiración para distribuir y poseer 400 gramos o más de una mezcla que contiene fentanilo.
El dispositivo de seguridad estuvo conformado por el grupo de especialistas del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), quienes trasladaron y custodiaron a los detenidos desde la Penitenciaría Nacional de Támara hasta la base aérea Soto Cano para ser entregados a las autoridades estadounidenses.
Los hondureños fueron confirmados como extraditables a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ambos son requeridos por la Corte del Distrito de Oregón.
López Miralda, quien había sido aprehendido en Omoa, fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara bajo arresto provisional, mientras Rodas Dubón, capturado en San Pedro Sula en enero de 2025, permanecía también bajo custodia mientras avanzaban las audiencias de presentación de pruebas.
Erick López Miralda, de 35 años, es originario de San Ignacio, Francisco Morazán. Fue capturado en la aldea de Chachaguala por la Policía Nacional Antidrogas con apoyo de otras dependencias.
Por su parte, Teodoro René Rodas, alias “El Bean”, de 31 años, es originario de Sulaco, Yoro. Fue capturado el 14 de enero de 2025 en la carretera hacia la aldea El Carmen por la Dirección Nacional Policial Antidrogas.
El fentanilo es un opioide sintético considerado hasta 50 veces más potente que la heroína y responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Es una de las drogas más peligrosas y lucrativas del mercado ilegal.
Su potencia letal y bajo costo han convertido a este opioide en el centro de la crisis de salud pública más grave que enfrenta Estados Unidos, donde solo en 2023 se registraron más de 70,000 muertes vinculadas a sobredosis de opioides sintéticos.
Para las autoridades estadounidenses, la lucha contra el tráfico de fentanilo es prioritaria. Por ello, Honduras se ha convertido en un aliado en la entrega de sospechosos vinculados a redes internacionales de narcotráfico que utilizan rutas centroamericanas para el trasiego de drogas hacia el norte.