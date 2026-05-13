Exfiscal Francia Medina conocerá el 25 de mayo si es condenada o absuelta

San Pedro Sula, Honduras

La exfiscal Francia Sofía Medina Martínez conocerá el próximo 25 de mayo a las 9:00 de la mañana el fallo absolutorio o condenatorio que emitirá la Sala del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula en el proceso penal que enfrenta por varios delitos relacionados con corrupción y lavado de activos.

La resolución judicial se dará a conocer a cuatro días de que venza el plazo de prisión preventiva.

Medina Martínez fue sometida a juicio oral y público a finales de noviembre de 2025, acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a la exfuncionaria con la supuesta sustracción de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con la acusación, el dinero habría sido retirado mediante 22 transacciones y correspondía a fondos decomisados en procesos relacionados con lavado de activos, narcotráfico y extorsión.

Las autoridades sostienen que dichos recursos permanecían bajo custodia judicial como parte de investigaciones criminales de alto impacto.

La exfiscal fue capturada el 29 de noviembre de 2023 en su residencia ubicada en la colonia Valle del Sol, en San Pedro Sula.

En noviembre de 2025 cumplió el período máximo de dos años de prisión preventiva que establece la ley para el desarrollo del juicio oral y público, proceso que continuó dentro de los plazos legales establecidos.

La semana anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer dos recursos de amparo interpuestos por la defensa de Medina Martínez.

El Poder Judicial explicó que el sobreseimiento implica que el tribunal dio por finalizado el análisis de los recursos constitucionales sin pronunciarse sobre el fondo de los reclamos presentados.

La expectativa ahora se centra en la audiencia del próximo 25 de mayo, cuando la Sala del Tribunal de Sentencia definirá si la exfiscal es condenada o absuelta de los delitos que le imputa el Ministerio Público.