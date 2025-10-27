Condenan a dos hombres por intento de asesinato de comunicador social en Danlí

Danlí

Tras un juicio oral y público, se logró una sentencia condenatoria en contra Cristian Anthony Colindres y Ronal David Ramírez Aplícano, por suponerlos responsables del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio del comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador, detalla el Ministerio Público.

De acuerdo a las investigaciones, el 3 de mayo de 2023, en la colonia “Las Acacias” de Danlí, el comunicador social se encontraba afuera de su vivienda cuando fue atacado por dos hombres que, sin mediar palabra, le dispararon. Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

También se detalla que vecinos auxiliaron a Ramírez y lo trasladaron a un centro asistencial. Tras el incidente, las autoridades policiales, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC), realizaron la captura de los sospechosos en la misma colonia.

Después del juicio, estos hombres fueron remitidos al centro penal de Danlí, en El Paraíso. La audiencia de la individualización de la pena se programó para el próximo 29 de octubre, fecha en que los acusados podrían recibir una condena de entre 15 y 18 años de prisión.