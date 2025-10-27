  1. Inicio
Hallan sin vida a un hombre en la colonia Primavera de Choloma

La víctima fue identificada por sus familiares como Ángel María Alvarado, de 47 años de edad.

Escena donde fue encontrado sin vida un hombre de 47 años de edad en la colonia Primavera.

Fotografía: redes sociales
Choloma, Honduras

Un ciudadano fue encontrado sin vida este lunes en una de las calles principales de la colonia Primavera, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, según informaron las autoridades.

La víctima fue identificada por sus familiares como Ángel María Alvarado, de 47 años de edad, quien yacía en la vía pública cuando vecinos alertaron a los cuerpos de seguridad.

Agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las causas de la muerte y establecer si se trata de un hecho violento o de otra naturaleza.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido, mientras se espera el informe forense que confirme las circunstancias del deceso.

Las autoridades pidieron a la población colaborar con información que ayude a esclarecer lo sucedido y dar tranquilidad a los habitantes del sector.

