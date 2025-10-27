  1. Inicio
Un muerto y tres heridos deja ataque armado en La Entrada, Copán

El fallecido fue identificado como Darwin Andino Perdomo, de 38 años, quien murió de forma inmediata en la escena del ataque.

Darwin Perdomo y tres de sus amigos se encontraban dentro de un negocio cuando fueron atacados a disparos.

Fotografía: redes sociales
La Entrada, Copán

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en la colonia Miravalle, en La Entrada, Copán, en el occidente de Honduras, dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, informaron autoridades y medios locales.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban dentro de un negocio cuando varios sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de manera directa.

El fallecido fue identificado como Darwin Andino Perdomo, de 38 años, quien murió de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Las tres personas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Occidente, donde reciben atención médica por impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Agentes de seguridad mantienen operativos en la zona con el objetivo de localizar a los responsables del ataque, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Últimas Noticias