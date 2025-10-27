Un muerto y tres heridos deja ataque armado en La Entrada, Copán

La Entrada, Copán

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban dentro de un negocio cuando varios sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de manera directa.

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en la colonia Miravalle, en La Entrada, Copán , en el occidente de Honduras, dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, informaron autoridades y medios locales.

El fallecido fue identificado como Darwin Andino Perdomo, de 38 años, quien murió de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Las tres personas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Occidente, donde reciben atención médica por impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Agentes de seguridad mantienen operativos en la zona con el objetivo de localizar a los responsables del ataque, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.