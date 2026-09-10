Capturan a séptima implicada en red de estafas informáticas que transfirió más de L. 580 mil

San Pedro Sula, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Elkis Yanoris Pérez Gutiérrez, señalada como la séptima implicada en una estructura dedicada a cometer estafas informáticas desde diferentes puntos del país. De acuerdo con las investigaciones, la red habría utilizado la modalidad conocida como “phishing” para obtener acceso a la banca en línea de un ciudadano. Posteriormente, desde la cuenta de la víctima se efectuaron 17 transferencias hacia diferentes cuentas bancarias registradas a nombre de terceros. La investigación establece que las operaciones se realizaron en un período de 41 minutos y representaron un monto superior a los 586 mil lempiras, específicamente L. 586,579.00. Los fondos fueron enviados a cuentas bancarias vinculadas con las personas detenidas.

Como parte del mismo expediente, el viernes 4 de septiembre, la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), en conjunto con agentes de la ATIC, realizó capturas en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula. En esos operativos fueron detenidos Elvin Ernesto Osorto Galo y su pareja, Cheryl Ubaldina Soto Ponce; Guillermo Exsal Ferrera Díaz; Enma Yaneth Torres Hernández, y Gloria Mabel Rivera Medina. A estas personas se les supone responsables de los delitos de receptación de estafa informática y asociación para delinquir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El “phishing” es una modalidad de ciberataque mediante la cual los delincuentes buscan engañar a sus víctimas para obtener información confidencial, entre ella contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito y datos personales. Para ello pueden recurrir a mensajes de texto, correos electrónicos o sitios web falsos.