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Capturan a menor de edad por supuesta distribución de droga en La Travesía, Tegucigalpa

Un adolescente de 16 años fue aprehendido por portación de presunta sustancia ilícita durante un operativo de la PMOP en La Travesía, Tegucigalpa

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 17:01 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a menor de edad por supuesta distribución de droga en La Travesía, Tegucigalpa

Adolescente de 16 años es aprehendido con presuntas sustancias ilícitas en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Un menor de 16 años fue aprehendido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo desarrollado en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa, informó la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción se realizó luego de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento efectuadas por elementos del 1er Batallón de la PMOP.

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del menor 10 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 13 envoltorios con una sustancia en forma de piedra, presunto crack, y 12 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.

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Además de las sustancias, las autoridades reportaron el decomiso de 500 lempiras en efectivo. El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones de seguridad ejecutadas en ese sector de la capital.

El menor fue remitido a la Fiscalía de turno, donde se continuará con el procedimiento establecido por la ley. Las autoridades lo señalan, de manera preliminar, como supuesto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

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