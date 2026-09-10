Capturan a menor de edad por supuesta distribución de droga en La Travesía, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un menor de 16 años fue aprehendido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo desarrollado en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa, informó la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción se realizó luego de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento efectuadas por elementos del 1er Batallón de la PMOP.

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del menor 10 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 13 envoltorios con una sustancia en forma de piedra, presunto crack, y 12 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.