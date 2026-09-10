Capturan a alias “La Estrellita” en posesión de supuesta droga en Comayagua

Comayagua, Honduras. Una mujer de 21 años, conocida con el alias de “La Estrellita”, fue detenida durante un operativo policial ejecutado en el barrio Lourdes, en el municipio de Comayagua, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

La acción estuvo a cargo de agentes de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-03), quienes desarrollaron labores operativas en ese sector del departamento de Comayagua como parte de las acciones contra la distribución de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los agentes encontraron a la sospechosa en posesión de varias dosis de supuesta cocaína. La detenida es originaria y residente del barrio Lourdes, según la información proporcionada por las autoridades.