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Capturan a alias “La Estrellita” en posesión de supuesta droga en Comayagua

Una mujer de 21 años, conocida con el alias de “La Estrellita”, fue detenida en el barrio Lourdes de Comayagua por su presunta vinculación con la distribucion de sustancias ilícitas

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 14:57 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a alias “La Estrellita” en posesión de supuesta droga en Comayagua

Alias “La Estrellita” de 21 años es detenida con supuesta cocaína en Comayagua.

Comayagua, Honduras. Una mujer de 21 años, conocida con el alias de “La Estrellita”, fue detenida durante un operativo policial ejecutado en el barrio Lourdes, en el municipio de Comayagua, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

La acción estuvo a cargo de agentes de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-03), quienes desarrollaron labores operativas en ese sector del departamento de Comayagua como parte de las acciones contra la distribución de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los agentes encontraron a la sospechosa en posesión de varias dosis de supuesta cocaína. La detenida es originaria y residente del barrio Lourdes, según la información proporcionada por las autoridades.

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Tras su arresto, los funcionarios policiales indicaron que se respetaron los derechos de la mujer y se siguieron los protocolos establecidos para las personas detenidas, mientras se efectuaban las diligencias relacionadas con el caso.

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Posteriormente, la sospechosa fue remitida a las oficinas de la Fiscalía del Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, conforme a lo establecido en el Código Penal hondureño.

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