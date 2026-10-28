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Capturan a alias Tecolote, presunto cabecilla de la MS-13 en Santa Rosa de Copán

Un presunto cabecilla de la MS-13, conocido con el alias de “Tecolote”, fue detenido durante un operativo de seguridad en el occidente de Honduras

Capturan a alias Tecolote, presunto cabecilla de la MS-13 en Santa Rosa de Copán

El sospechoso fue identificado como Israel Flores Castañedas, presunto cabecilla de la MS-13 .

 Foto: Cortesía

Santa Rosa de Copán, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido durante un operativo de seguridad ejecutado por agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Santa Rosa de Copán.

El sospechoso fue identificado como Israel Flores Castañedas, conocido con el alias de “Tecolote”, de 38 años, originario de Choloma, Cortés, y residente en Cucuyagua, Copán.

De acuerdo con los registros policiales, Flores Castañedas fue detenido anteriormente, el 22 de mayo de 2019, por su presunta vinculación con el delito de extorsión.

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Las autoridades lo señalan como supuesto responsable del delito de asociación terrorista , en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un teléfono celular que será sometido a un análisis técnico para determinar si contiene evidencias relacionadas con las investigaciones.

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El arresto forma parte de las acciones que desarrollan las fuerzas de seguridad para identificar y detener a personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

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Redacción La Prensa
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