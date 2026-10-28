Capturan a alias Tecolote, presunto cabecilla de la MS-13 en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido durante un operativo de seguridad ejecutado por agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Santa Rosa de Copán.

El sospechoso fue identificado como Israel Flores Castañedas, conocido con el alias de “Tecolote”, de 38 años, originario de Choloma, Cortés, y residente en Cucuyagua, Copán.

De acuerdo con los registros policiales, Flores Castañedas fue detenido anteriormente, el 22 de mayo de 2019, por su presunta vinculación con el delito de extorsión.