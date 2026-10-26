Operación Escudo deja 14 capturados en Cortés en ocho días

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Nacional reportó 60 capturas por asociación terrorista durante los primeros ocho días de la Operación Escudo Honduras, una ofensiva de 70 días que concluirá el 31 de diciembre de 2026. Las autoridades anunciaron que buscarán mantener las operaciones contra el crimen durante todo 2027. El director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, informó que 40 de los detenidos recibieron auto de formal procesamiento con prisión preventiva, mientras los otros 20 permanecen en distintas etapas judiciales.

Según el director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), comisionado Jorge Daniel Molina Gálvez, 30 capturados estarían vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13), 26 a la Pandilla 18 y cuatro al denominado Cártel del Diablo. Francisco Morazán concentra 28 detenciones, Cortés registra 14 y Yoro suma ocho. Las otras 10 corresponden a Colón, Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, Atlántida y Gracias a Dios. Del total, 57 son hombres y tres mujeres.

Decomisan armas y municiones

Durante los operativos, la Policía reportó el decomiso de 20 armas de gran poder, 11 armas cortas, un lanzagranadas y aproximadamente 991 municiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, la Secretaría de Seguridad prepara la destrucción pública de 1,706 armas de guerra incautadas a estructuras criminales, una vez concluidas las revisiones forenses, informó el subsecretario de Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez. La Policía también habilitó el número 8791-2158 para recibir información ciudadana sobre estructuras criminales.

Policía anuncia continuidad de las operaciones en 2027

Oseguera Mass anunció que la institución buscará mantener la ofensiva durante 2027, con más recursos, tecnología y personal especializado para combatir delitos como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.