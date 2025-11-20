Caen Los Milicos, ligados al caso del inspector Freddy Contreras en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

La Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Milicos, señalados como sospechosos de participar en la muerte del agente Freddy Adrián Contreras Zelaya, en Juticalpa, Olancho. Las autoridades los vinculan con el violento enfrentamiento ocurrido el martes 18 de noviembre en la aldea La Empalizada, en Juticalpa, donde perdió la vida el inspector Contreras Zelaya mientras participaba en un operativo policial.

Los detenidos son tres hombres de 24, 28 y 30 años, y una mujer de 24, originarios del departamento de Olancho. Fueron ubicados tras una serie de allanamientos realizados en áreas urbanas y rurales, como parte de un operativo dirigido especialmente para desarticular el grupo delictivo. Durante los registros, las autoridades incautaron una camioneta negra, una escopeta, tres cargadores y varios teléfonos celulares. De acuerdo con las líneas de investigación, los capturados serán procesados por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, asociación para delinquir y porte ilegal de arma de fuego. Los cuatro sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente, así como también las evidencias decomisadas.