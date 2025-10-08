Busero hondureño buscaba "tap, tap" y regalos en Tiktok, pero se ganó una esquela

San Pedro Sula

Iba por regalos en Tiktok y terminó con una multa de tránsito. Esta es la historia del conductor más viral del día. Un conductor de la ruta Cofradía-San Pedro Sula fue multado por transmitir en vivo a través de Tiktok mientras iba con pasajeros.

El intrépido motorista, al que ahora le dicen el "Guapo" por la captura del video en el que se lee dicho halago, ahora se ha viralizado al verse con la multa que le aplicó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Se le aplicaron dos multas, la 98-01 y la 98-24.