Busero hondureño buscaba "tap, tap" y regalos en Tiktok, pero se ganó una esquela

Bautizado como "el Guapo", el busero de la ruta Cofradía-San Pedro Sula transmitía en vivo, pero la DNVT lo localizó y le aplicó una multa. Acá la curiosa historia

Busero hondureño buscaba tap, tap y regalos en Tiktok, pero se ganó una esquela

A la izquierda, captura del busero en la transmisión en vivo.
San Pedro Sula

Iba por regalos en Tiktok y terminó con una multa de tránsito. Esta es la historia del conductor más viral del día.

Un conductor de la ruta Cofradía-San Pedro Sula fue multado por transmitir en vivo a través de Tiktok mientras iba con pasajeros.

El intrépido motorista, al que ahora le dicen el "Guapo" por la captura del video en el que se lee dicho halago, ahora se ha viralizado al verse con la multa que le aplicó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Se le aplicaron dos multas, la 98-01 y la 98-24.

El conductor muestra la multa que le aplicaron.

Según la escueta información de este caso, se supo que el motorista acostumbraba a transmitir en vivo cuando conducía, algo que es considerado como una falta grave.

"El verdadero se te borró la sonrisa", es el mensaje que más acompañó las fotos y capturas del caso.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

