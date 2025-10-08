Hallan el cuerpo de Edwin José tras ser arrastrado por la corriente del río Namasigüe

El Cuerpo de Bomberos hizo este miércoles el hallazgo del cuerpo del joven que fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Namasigüe en Choluteca.Según el informe preliminar, el cuerpo del joven identificado como Edwin José Escalante Carranza, de 24 años, fue encontrado enterrado por la arena a la orilla del río.El reporte de desaparecido fue registrado desde hace 72 horas. Tras la denuncia, el equipo de Bomberos realizó durante tres días una ardua búsqueda.Fue hasta la mañana de este miércoles que dieron con el paradero del joven. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.Según conocidos, "era un buen joven, fue criado con amor por su abuela"."Dios me ha dado la fortaleza", expresó la abuela de Edwin durante el velorio del joven.Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, o acumulación de agua en carreteras.