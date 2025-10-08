  1. Inicio
Hallan el cuerpo de Edwin José tras ser arrastrado por la corriente del río Namasigüe

El cuerpo de Edwin José Escalante estaba soterrado por la arena a la orilla del río.

El Cuerpo de Bomberos halló este miércoles el cuerpo de un joven que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Namasigüe, en el departamento de Choluteca.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue identificada como Edwin José Escalante Carranza, de 24 años. Su cuerpo fue encontrado semienterrado entre la arena, a orillas del río.

 Foto: redes sociales
El reporte de desaparición había sido interpuesto 72 horas antes. Tras la denuncia, un equipo de bomberos realizó durante tres días una intensa búsqueda en la zona afectada.

 Foto: redes sociales
Fue hasta la mañana de este miércoles cuando finalmente se logró ubicar el cuerpo del joven, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

 Foto: redes sociales
Vecinos y familiares lamentaron profundamente su muerte. Conocidos de la víctima lo describieron como “un buen joven, criado con amor por su abuela”.

 Foto: redes sociales
Durante el velorio, la abuela de Edwin expresó entre lágrimas: “Dios me ha dado la fortaleza”.

 Foto: redes sociales
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las lluvias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, o acumulación de agua en carreteras.

 Foto: redes sociales
