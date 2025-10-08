Extraditan desde Guatemala a hondureña acusada de asesinato

El Paraíso, Honduras.

Agentes de la OCN-Interpol Guatemala entregaron este miércoles a las autoridades policiales hondureñas a una ciudadana acusada de asesinato y con alerta roja internacional. De acuerdo con el informe preliminar, la detenida fue identificada como Rosa Angélica Figueroa Aguilera, de 31 años, originaria y residente de Danlí, El Paraíso.

La mujer es acusada desde 2022 por el asesinato de un hombre identificado como Carlos Alfredo Irías Rodríguez. Rosa Figueroa fue detenida el 15 de noviembre de 2024 en territorio guatemalteco y, tras agotar el debido proceso, su extradición fue aprobada desde el pasado 11 de septiembre.