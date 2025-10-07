Pastor oraba y una corazonada lo llevó hasta donde había muerto su hijo en SPS

Fotos en vida de Carlos Roberto Sánchez, el hijo de pastor que murió en un accidente de tránsito la noche del lunes 6 de octubre en San Pedro Sula.
Al fondo se ve la moto de Carlos, su cuerpo quedó a un metro.
Carlos se dirigía a trabajar cuando fue atropellado por una rastra que se dio a la fuga.
Hasta el lugar llegó su papá, quien es un reconocido pastor de la colonia Mi Única Esperanza.
Carlos tenía 26 años y laboraba en una gasolinera ubicada en la colonia Guadalupe.
En el lugar de su muerte, su padre Carlos Lara conmovió a los presentes, ya que interrumpió una cadena de oraciones que lideraba.
"Yo sentía una corazonada y por eso me vine para acá", decía evidentemente contrariado.
"La gente decía que había un muerto y cuando me acerqué vi que era mi hijo", contó Lara, quien era acompañado por parte de su feligresía.
El papá de Carlos es el pastor de la iglesia Fuente de Fe y Alabanza en la colonia Mi Única Esperanza, que queda cerca de la Central de Abastos.
"Estaba soltero y no tenía hijos, se dirigía al trabajo", contó su padre.
La Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras lamentó la muerte de Carlos.
"Nos unimos en oración por su familia e iglesia, pidiendo al Señor que les fortalezca y consuelen en estos momentos de tristeza", indicaron.
En sus redes sociales Carlos evidenciaba sus pasión por el gimnasio y por las motos.