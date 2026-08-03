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PACER presenta TTKS, su nueva colección junto a lo tiktokers más influyentes de Honduras

Industrias Pacer presenta TTKS, una colección inspirada en el fútbol y la cultura digital junto a 11 creadores de contenido hondureños.

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 16:24 -
  • Redacción web
PACER presenta TTKS, su nueva colección junto a lo tiktokers más influyentes de Honduras

Shin Fujiyama es uno de los creadores de contenido que estuvieron presentes en el lanzamiento de la colección TTKS.
Tegucigalpa

Lo que comenzó conquistando millones de pantallas está listo para conquistar las calles. Industrias Pacer presenta TTKS , una colección que reúne, por primera vez en Honduras, a 11 de los creadores de contenido más influyentes del país en una propuesta inspirada en el fútbol, ​​la cultura digital y el orgullo de ser catrachos.

Más que una colección de camisetas, TTKS representa un movimiento donde el deporte, las redes sociales y una nueva generación de hondureños se encuentran para celebrar aquello que los une.

Bajo el concepto "En Honduras el fútbol nos une, las redes nos conectan y 11 TTKS nos reúnen", Pacer apuesta por una experiencia sin precedentes que llevará a millas de seguidores a conocer de cerca a los creadores que han marcado tendencia en las plataformas digitales.

El lanzamiento fue todo un éxito.

El lanzamiento fue todo un éxito.

La colección cuenta con un diseño exclusivo, en cuatro colores: blanco, negro, kalua y rosa, con tallas juveniles 10, 12 y 14, y adulto XS, S, M, L, XL y 2XL, ofreciendo opciones para quienes desean llevar el estilo TTKS.

Con esta iniciativa, Industrias Pacer reafirma su compromiso de innovar, impulsar el talento hondureño y crear colecciones que conectan con las nuevas generaciones, demostrando que la moda también puede convertirse en una plataforma para celebrar la creatividad, la pasión y el orgullo nacional.

Porque cuando el fútbol une a un país y las redes conectan a millones de personas, nace algo mucho más grande que una colección. Nace TTKS by Pacer. Una colección para los verdaderos reales.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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