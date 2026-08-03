PACER presenta TTKS, su nueva colección junto a lo tiktokers más influyentes de Honduras

Tegucigalpa

Lo que comenzó conquistando millones de pantallas está listo para conquistar las calles. Industrias Pacer presenta TTKS , una colección que reúne, por primera vez en Honduras, a 11 de los creadores de contenido más influyentes del país en una propuesta inspirada en el fútbol, ​​la cultura digital y el orgullo de ser catrachos.

Más que una colección de camisetas, TTKS representa un movimiento donde el deporte, las redes sociales y una nueva generación de hondureños se encuentran para celebrar aquello que los une.

Bajo el concepto "En Honduras el fútbol nos une, las redes nos conectan y 11 TTKS nos reúnen", Pacer apuesta por una experiencia sin precedentes que llevará a millas de seguidores a conocer de cerca a los creadores que han marcado tendencia en las plataformas digitales.