PACER presenta TTKS, su nueva colección junto a lo tiktokers más influyentes de Honduras

Lo que comenzó conquistando millones de pantallas está listo para conquistar las calles. Industrias Pacer presenta TTKS , una colección que reúne, por primera vez en Honduras, a 11 de los creadores de contenido más influyentes del país en una propuesta inspirada en el fútbol, la cultura digital y el orgullo de ser catrachos.
Más que una colección de camisetas, TTKS representa un movimiento donde el deporte, las redes sociales y una nueva generación de hondureños se encuentran para celebrar aquello que los une.
Bajo el concepto "En Honduras el fútbol nos une, las redes nos conectan y 11 TTKS nos reúnen", Pacer apuesta por una experiencia sin precedentes que llevará a millas de seguidores a conocer de cerca a los creadores que han marcado tendencia en las plataformas digitales.
La colección cuenta con un diseño exclusivo, en cuatro colores: blanco, negro, kalua y rosa, con tallas juveniles 10, 12 y 14, y adulto XS, S, M, L, XL y 2XL, ofreciendo opciones para quienes desean llevar el estilo TTKS.
Con esta iniciativa, Industrias Pacer reafirma su compromiso de innovar, impulsar el talento hondureño y crear colecciones que conectan con las nuevas generaciones, demostrando que la moda también puede convertirse en una plataforma para celebrar la creatividad, la pasión y el orgullo nacional.
Porque cuando el fútbol une a un país y las redes conectan a millones de personas, nace algo mucho más grande que una colección. Nace TTKS by Pacer. Una colección para los verdaderos reales.