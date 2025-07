Mary Morales, la pintura como rebeldía y refugio en tiempos de migración

Honduras

En esta entrevista, la artista habla sobre sus inicios, las experiencias que marcaron su obra, el papel del color en su narrativa visual, su proceso creativo y las emociones que busca provocar en quienes observan sus cuadros. También reflexiona sobre su evolución como pintora, las exposiciones más significativas y los proyectos que construye desde su nuevo hogar en Barcelona.



1. ¿Cómo nació su vínculo con la pintura y en qué momento decidió convertirlo en un camino de vida?

Siempre quise ser artista, ha sido la única constante en mi vida y el compromiso más fuerte. Cuando pinto me siento útil, busco con mis pinturas crear una realidad que sea más viva y significativa y compartirla con la gente. Mi vínculo con la pintura nació naturalmente en la niñez, pasaba tardes enteras leyendo y dibujando, ahora es mi trabajo y no podría ser más feliz porque es lo que siento que tengo que hacer.

2. Sus obras abordan la migración con una fuerza particular. ¿Qué experiencias personales o cercanas han influido en esta temática?

Creo que mi vida entera ha sido marcada por la migración al igual que la vida de la mayoría de hondureños. Mi mamá tuvo que mudarse a Barcelona por culpa del crimen organizado, luego mi hermana, mis tíos, primos...

Pinto lo que veo, tengo una mente que debe representar para poder entender, por fortuna de la vida yo no tuve que ir en las caravanas migrantes, pero al pintarlas encarno y trato de imaginar sus vivencias y eso me hace más humana, y también espero eso del espectador.

3. El paisaje es otro eje en su trabajo. ¿Qué representa para usted el entorno natural en su obra?

Los paisajes me vuelven loca, amo estar en fuera y los persigo activamente. Muchos de mis paisajes son lugares en los que he estado. Todo en la naturaleza cambia, la luz de una playa a las 6 de la mañana no es la misma que a las 6 de la tarde, me encanta el cambio y el movimiento, es lo que trato de transmitir en mis pinturas, vitalidad.