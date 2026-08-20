Elena Ortega deslumbra con su guitarra en la Alianza Francesa

San Pedro Sula, Honduras. La reconocida guitarrista española Elena Ortega ofreció un memorable concierto en la Alianza Francesa de San Pedro Sula, deleitando al público con un repertorio que combinó piezas clásicas y contemporáneas.

El recital, realizado en un ambiente íntimo y acogedor, permitió a los asistentes disfrutar de la maestría interpretativa de Elena Ortega, quien destacó por su técnica impecable y la sensibilidad con la que abordó cada obra.

Entre las piezas ejecutadas se incluyeron composiciones de autores españoles y latinoamericanos, creando un puente cultural que conectó a la audiencia con diversas tradiciones musicales.

La artista expresó su entusiasmo por presentarse en Honduras y agradeció la cálida recepción del público sampedrano.