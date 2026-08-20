Elena Ortega deslumbra con su guitarra en la Alianza Francesa

San Pedro Sula, Honduras. La reconocida guitarrista española Elena Ortega ofreció un memorable concierto en la Alianza Francesa de San Pedro Sula, deleitando al público con un repertorio que combinó piezas clásicas y contemporáneas.
El recital, realizado en un ambiente íntimo y acogedor, permitió a los asistentes disfrutar de la maestría interpretativa de Elena Ortega, quien destacó por su técnica impecable y la sensibilidad con la que abordó cada obra.
Entre las piezas ejecutadas se incluyeron composiciones de autores españoles y latinoamericanos, creando un puente cultural que conectó a la audiencia con diversas tradiciones musicales.
La artista expresó su entusiasmo por presentarse en Honduras y agradeció la cálida recepción del público sampedrano.
Cabe destacar que el evento artístico se llevó a cabo a beneficio del Banco Nacional de Pañales Desechables de la Asociación Rodríguez de Vera.
El encuentro fue organizado por la Alianza Francesa, que reafirma una vez más su compromiso de promover el intercambio cultural y ofrecer espacios para la difusión del arte en todas sus expresiones.
LEA: Emotivo homenaje a Moisés Canelo de parte de su esposa y artistas hondureños
Sobre la artista
Elena Ortega es una destacada guitarrista de Madrid, ciudad en la que nació y donde completó sus estudios superiores. Su dilatada carrera interpretativa incluye conciertos en auditorios de gran prestigio en diferentes ciudades de la geografía española.
El CentroCentro Cibeles, el Círculo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid o el Pabellón de Juventudes Musicales de Sevilla han recibido con éxito cada una de sus actuaciones.
También ha participado en varios ciclos dentro y fuera de España como el Hanoi International Guitar Festival en Vietnam, Festival de Guitarra de Guanacaste y ¡Pura Clásica! en Costa Rica, Festival Internacional de Guitarra Andrés Segovia de Madrid, Mediterranean Guitar Festival de Barcelona, Sonidos del Alcázar de Sevilla o el de Conciertos de Palacio en Medinaceli (Soria).
ADEMÁS: Trajes de gala en la elección de la Señorita Aniversario de la UPNFM-SPS
Además, ha actuado como solista con orquestas como la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe, Camerata Musicalis, Camerata Complutense o la Orquesta Athanor. Asimismo, forma parte de diversas formaciones de cámara, como el dúo Artemisa junto al flautista y director Jorge García Cuenllas.
.