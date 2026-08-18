La búsqueda de los restos de García Lorca, una historia sin final que suma capítulos

Granada

El Peñón del Colorado de Alfacar (provincia de Granada) ha sido durante años escenario de infructuosas búsquedas de los restos del escritor español Federico García Lorca, una historia que, 90 años después de su asesinato, mantiene un final abierto, pero suma hallazgos como nuevos versos, canciones inéditas e imágenes.

Hace casi dos décadas que Alfacar ha sido escenario de búsquedas fallidas de los restos del poeta, nacido en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898.

La madrugada del 18 de agosto de 1936, García Lorca fue fusilado por el bando sublevado durante la Guerra Civil junto con el maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Las investigaciones de expertos lorquianos como Miguel Caballero y el irlandés Ian Gibson, así como los recuerdos transmitidos de padres a hijos sobre lo ocurrido en Alfacar, han marcado durante este tiempo lugares donde se utilizó el georradar y se volvió a excavar, pero sin resultados.

La zona del Caracolar centró en 2009 una campaña del Gobierno regional de Andalucía que terminó sin éxito, como las anteriores, y también fue el escenario de los trabajos basados en datos geoarqueológicos y paleogeográficos que dirigió Javier Navarro, al frente del último equipo que ha buscado a García Lorca.

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Discrepancias

En este caso también hay dos posiciones: la de la familia del dramaturgo y poeta, que no ha apoyado ninguna de las búsquedas de los restos de García Lorca, y la de los allegados de otros represaliados, como Nieves García Catalán, acogida desde pequeña por la familia de Dióscoro Galindo, fusilado con Lorca.

Por eso, en Alfacar ya no se busca al escritor, sino al resto de víctimas, con un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada que dirige Francisco Carrión. El trabajo comenzó en 2021 y ha servido para identificar a una quincena de personas de las 166 recuperadas del Barranco de Víznar.

Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió al Gobierno que desclasifique los documentos que el Estado pueda conservar sobre el asesinato del autor y que se publiquen todos los documentos sobre los crímenes de la dictadura del general Franco.

Encontrar a Federico y su obra

Ya no se busca dónde pudieran estar los restos del escritor, pero sí nuevos rasgos de su figura y su obra, un legado que sigue incorporando hallazgos como las filmaciones inéditas del autor de Yerma, localizadas en el archivo privado del filólogo e historiador Menéndez Pidal.

También apareció en este siglo una pieza musical que firmó un García Lorca joven y que ha cobrado vida gracias a otros artistas, así como una lata de películas de rollo fotoquímico que muestra al poeta en movimiento y sonriendo tras un acto del grupo de teatro La Barraca.

A todo ello se añade un poema descubierto en abril que podría ser también de Lorca, localizado por el cantaor Miguel Poveda en el reverso de un libro comprado a un anticuario de Alemania.

Fechado en 1933, sería, según la filóloga y experta Pepa Merlo, “algo nuevo” del autor de Romancero gitano y Bodas de sangre, entre otras de sus numerosas obras.

Nuevas partituras, nuevos versos y proyectos para encontrar su voz inmortalizada durante su periplo por Nueva York o Argentina, así como documentales y películas que resucitan su esencia, escriben ahora nuevos capítulos sobre el gran escritor español.

El parque de Alfacar diseñado para honrar a Federico García Lorca y al resto de víctimas volverá este lunes a recordar el crimen para convertirlo en un homenaje.