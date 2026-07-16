Daniel Ochoa regresa a los escenarios con “El Concierto: Capítulo II” en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El cantante hondureño Daniel Ochoa volverá a los escenarios con "El Concierto: Capítulo II", una producción que promete reunir música, emoción y un despliegue escénico de primer nivel. La cita será este jueves 16 de julio, a las 7:00 de la noche, en el Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula. El espectáculo ofrecerá un recorrido por canciones que han marcado a distintas generaciones, interpretadas con el sello vocal y el estilo que han convertido a Daniel Ochoa en uno de los artistas más reconocidos del país. La propuesta busca brindar una experiencia cercana con el público, combinando clásicos de diversos géneros con una producción renovada.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el segmento dedicado a la música mexicana, un repertorio que el cantante ha incorporado en sus conciertos gracias al cariño que ha recibido del público de ese país ya su afinidad con ese género. "Casi en todos los conciertos incluimos un bloque de música ranchera/mexicana, porque es un país que artísticamente me ha tratado muy bien y además amo su música... Curiosamente, cuando interpretamos esas canciones la gente se prende muchísimo. Así que en este show haremos el bloque de canciones mexicanas más extenso que jamás hayamos hecho; será increíble escucharlos cantar. Si el primer capítulo fue bueno, este tendrá que ser mejor", expresó el artista. Daniel Ochoa estará acompañado por su orquesta habitual, integrada por músicos con formación académica, quienes darán vida a un espectáculo respaldado por un escenario de varios niveles, pantallas gigantes, iluminación profesional y una producción diseñada para ofrecer una experiencia visual y sonora de alta calidad.

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Gracias a la constancia de su carrera ya la respuesta del público en cada una de sus presentaciones, el cantante se ha consolidado como uno de los artistas hondureños con mayor convocatoria en la zona norte, destacando por la calidad de sus conciertos y la cercanía que mantiene con sus seguidores.