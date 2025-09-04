Arte y deportes extremos en el Festival “Sin Fronteras” en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Parque Central será escenario los días 5 y 6 de septiembre del Festival Nacional de Artes y Deportes Extremos “Sin Fronteras” 2025, que este año celebra su edición número 11 y conmemora los 15 años de Warriors Zulu Nation Honduras, organización pionera en la promoción del arte urbano y la cultura comunitaria en el país. Creado en 2014 en Chamelecón, este festival se ha consolidado como una plataforma cultural, deportiva y social que promueve la resiliencia ciudadana, la convivencia y el empoderamiento juvenil a través de las artes, los deportes extremos y la economía creativa. A lo largo de su trayectoria ha beneficiado a más de 10,000 jóvenes en 11 disciplinas artísticas y atléticas, convirtiéndose en referente nacional de transformación social.

La edición 2025 tiene como objetivo fortalecer la resiliencia y la seguridad ciudadana desde el arte y el deporte, además de democratizar el acceso a la cultura como herramienta de empoderamiento juvenil. Durante el encuentro, se busca también visibilizar la importancia de las masculinidades sanas y la prevención de la violencia de género, fomentando la participación juvenil en espacios constructivos. El festival coincide con el decimoquinto aniversario de Warriors Zulu Nation Honduras, la consolidación de la Empresa Social de Servicios Múltiples Sin Fronteras y el segundo aniversario de la Casa Cultural Warriors, un esfuerzo respaldado por la Municipalidad de San Pedro Sula, el Consejo Municipal de Garantías de la Niñez y Adolescencia, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, la Unión Europea y organizaciones como Fondo Global para la Niñez, Focus Centroamérica Foundation, Grupo Elcatex, Mountain Dew, ODEF y Glasswing, entre otras. Además de la agenda cultural, el festival contará con el acompañamiento de emprendedores y organizaciones que brindarán distintos servicios, reforzando la economía creativa como una alternativa frente a la migración irregular. “En este festival se desarrollan talleres, competencias, presentaciones artísticas, ferias y espacios de diálogo, integrando juventudes de diversas regiones, géneros y experiencias”, señaló Juan Enamorado, director ejecutivo de Warriors Zulu Nation Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.