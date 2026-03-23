Vaguada dejará lluvias dispersas en Honduras esta semana

San Pedro Sula, Honduras.

Las condiciones climáticas en Honduras durante la semana del 23 al 29 de marzo estarán marcadas por una combinación de días secos y episodios de lluvias débiles a moderadas en distintas regiones del país, según informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Cenos informó que el martes se prevé que predominen condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque no se descartan algunas lluvias aisladas, especialmente en la región norte y oriental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe.

A partir del miércoles, el ingreso de una vaguada comenzará a influir en el clima, generando precipitaciones de carácter débil a moderado en varias zonas del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

El pronosticador de turno, indicó que el jueves continuará la incidencia de este sistema atmosférico, por lo que se mantendrán las lluvias dispersas en regiones como el oriente, centro, occidente y sur del territorio hondureño, con acumulados variables y posibles tormentas eléctricas puntuales.