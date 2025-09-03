Cámara de Comercio se reunirá con candidatos presidenciales

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) se reunirá en los próximos meses con candidatos presidenciales, diputados y alcaldes del valle de Sula para conversar sobre el futuro de Honduras.
Menoti Maradiaga, miembro de la junta directiva de la CCIC, explicó que la iniciativa busca comprometer a los aspirantes a cargos de elección popular en torno a un plan de trabajo que priorice la recuperación económica, la generación de empleos y la seguridad jurídica.
“Queremos que los candidatos escuchen nuestras propuestas, son propuestas concretas que buscan impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo económico y que se comprometan con el país”, expresó Maradiaga.
Subrayó que el Valle de Sula, el motor productivo de Honduras, necesita recuperar su potencial económico mediante la atracción de inversión y la creación de empleos dignos, alejados de la politización que, según Maradiaga, ha frenado el desarrollo en los últimos años.
Entre las principales temas que la cámara abordará a los candidatos se destacan la seguridad jurídica, el empleo y la creación de condiciones que devuelvan la esperanza a los hondureños.
Maradiaga insistió en que el país no puede continuar en un ciclo de confrontación política, a la vez que informó que el miércoles se realizaría el sorteo para definir el orden en que se reunirán con los candidatos de cada partido.
Cabe destacar que el valle de Sula aporta el 63% del PIB de Honduras, siendo la zona más productiva del país, concentrando la mayor parte de la fuerza laboral.