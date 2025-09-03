Cámara de Comercio se reunirá con candidatos presidenciales

San Pedro Sula, Honduras.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) se reunirá en los próximos meses con candidatos presidenciales, diputados y alcaldes del valle de Sula para conversar sobre el futuro de Honduras.

Menoti Maradiaga, miembro de la junta directiva de la CCIC, explicó que la iniciativa busca comprometer a los aspirantes a cargos de elección popular en torno a un plan de trabajo que priorice la recuperación económica, la generación de empleos y la seguridad jurídica.

“Queremos que los candidatos escuchen nuestras propuestas, son propuestas concretas que buscan impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo económico y que se comprometan con el país”, expresó Maradiaga.