¿Te bloqueas en los exámenes de matemáticas? Estudio revela posibles causas

San Pedro Sula, Honduras. La ansiedad matemática representa una barrera para la adaptación académica de muchos estudiantes universitarios en Honduras, especialmente cuando se enfrentan a exámenes o situaciones en las que su desempeño será evaluado. Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en el que participaron 293 estudiantes de primer año, que encontró que la ansiedad matemática no se presenta de la misma manera en todos y que, en muchos casos, está vinculada con experiencias que comenzaron antes de llegar a la universidad. Para medir qué situaciones les generaban mayor tensión, la investigación utilizó la Escala Abreviada de Ansiedad Matemática (AMAS, por sus siglas en inglés), una herramienta que plantea distintos escenarios relacionados con las matemáticas y permite conocer el nivel de ansiedad que provocan en los estudiantes. Las respuestas se valoran en una escala de 1 a 5, en la que una puntuación más alta refleja mayor ansiedad. Al comparar los resultados, los investigadores encontraron que las situaciones vinculadas con aprender matemáticas obtuvieron un promedio de 2.37, mientras las relacionadas con exámenes y evaluaciones subieron hasta 3.34.

En otras palabras, para los estudiantes resultaba más estresante tener que demostrar lo aprendido que el propio proceso de aprendizaje. La posibilidad de obtener una calificación, equivocarse o enfrentarse a una prueba apareció como uno de los principales focos de ansiedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, no todos reaccionaban de la misma manera. Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, explicó que el análisis permitió agrupar a los participantes en tres perfiles: con baja, moderada y alta ansiedad matemática. Guzmán indicó que esto evidencia que desde la psicología, el problema no puede abordarse de forma general, debido a que cada grupo presenta necesidades distintas y requiere estrategias de acompañamiento acordes con su nivel de ansiedad. Detalló que quienes se ubicaron en un nivel moderado representan un grupo de especial interés para la prevención, ya que en estos casos, una intervención temprana podría evitar que la ansiedad avance hasta provocar rechazo hacia las matemáticas y bajo desempeño.

Además, el estudio elaborado por UTH y publicado por el Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería (LACCEI, por sus siglas en inglés), encontró que la ansiedad matemática puede comenzar desde una edad temprana. Las experiencias vividas durante la etapa escolar estuvieron entre los factores que los estudiantes relacionaron más con los niveles de ansiedad actuales, especialmente entre quienes dijeron haber sentido nerviosismo, temor o inseguridad frente a esa materia. También influyen la percepción que cada uno tiene sobre su propia capacidad para las matemáticas y la tendencia a evitar actividades relacionadas con ellas.

En otras palabras, lo que un estudiante vive con las matemáticas en la escuela puede influir en cómo se siente frente a ellas en la vida adulta. Si desde antes se sintió inseguro o poco capaz, es más probable que hoy las enfrente con mayor temor o ansiedad. Este hallazgo cobra especial importancia en carreras como Ingeniería, donde las matemáticas tienen un peso significativo en el proceso de formación. Los altos niveles de ansiedad pueden afectar la concentración, reducir la confianza al resolver problemas e incluso llevar al estudiante a considerar abandonar la carrera. Más allá de demostrar que los estudiantes hondureños también sufren ansiedad matemática, el estudio busca que estos resultados sirvan para identificar a tiempo a los estudiantes con mayor inseguridad frente a esta materia y brindarles acompañamiento antes de que las dificultades afecten su desempeño y futuro.