Embajador de la Unión Europea califica de histórica la visita de Asfura a Ucrania

San Pedro Sula, Honduras.

La visita que realiza este viernes el presidente de Honduras, Nasry Asfura, a Ucrania fue calificada como un hecho "histórico" por el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, quien destacó las oportunidades de cooperación que podrían derivarse para el país. En entrevista con Diario LA PRENSA, el diplomático europeo expresó su respaldo y respeto a la decisión del mandatario hondureño de viajar a Kiev en medio del conflicto que enfrenta Ucrania desde la invasión rusa iniciada en 2022. "Hay que reconocer el coraje y la valentía del presidente de Honduras. Es una visita histórica y la primera que realiza un presidente de América Latina a Ucrania en cuatro años. Va hasta Ucrania para buscar beneficios para los hondureños y acceder a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo", afirmó Fournier. Las declaraciones se producen luego de que Asfura llegara este viernes a Ucrania y participara, junto al presidente Volodímir Zelenski, en un homenaje a los soldados caídos durante la guerra. Ambos mandatarios guardaron un minuto de silencio y colocaron ofrendas florales frente al memorial dedicado a los defensores ucranianos fallecidos en combate.

Según el embajador, uno de los principales beneficios que podría generar este acercamiento está relacionado con la tecnología desarrollada por Ucrania, especialmente en materia de drones y seguridad digital. Fournier señaló que estos avances tienen aplicaciones civiles que podrían contribuir a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la gestión del tránsito, realizar labores de cartografía y apoyar actividades productivas como la agricultura. Asimismo, consideró que la visita envía una señal clara sobre la posición de Honduras en el escenario internacional. A su juicio, el país se ha alineado con los principios del derecho internacional y con las resoluciones impulsadas por la comunidad internacional en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. "Honduras ahora está claramente del lado correcto de la historia, del lado del derecho internacional", manifestó Fournier. El diplomático recordó que Honduras respaldó en febrero una resolución sobre Ucrania durante una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una decisión que, según señaló, reafirma el compromiso del país con los principios del derecho internacional y el respeto a la soberanía de los Estados.