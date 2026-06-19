Embajador de la Unión Europea califica de histórica la visita de Asfura a Ucrania

La visita que realiza este viernes el presidente de Honduras, Nasry Asfura, a Ucrania fue calificada como un hecho "histórico" por el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, quien destacó las oportunidades de cooperación que podrían derivarse para el país.
En entrevista con Diario LA PRENSA, el diplomático europeo expresó su respaldo y respeto a la decisión del mandatario hondureño de viajar a Kiev en medio del conflicto que enfrenta Ucrania desde la invasión rusa iniciada en 2022.
"Hay que reconocer el coraje y la valentía del presidente de Honduras. Es una visita histórica y la primera que realiza un presidente de América Latina a Ucrania en cuatro años. Va hasta Ucrania para buscar beneficios para los hondureños y acceder a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo", afirmó Fournier.
Las declaraciones se producen luego de que Asfura llegara este viernes a Ucrania y participara, junto al presidente Volodímir Zelenski, en un homenaje a los soldados caídos durante la guerra.
Ambos mandatarios guardaron un minuto de silencio y colocaron ofrendas florales frente al memorial dedicado a los defensores ucranianos fallecidos en combate.
Según el embajador, uno de los principales beneficios que podría generar este acercamiento está relacionado con la tecnología desarrollada por Ucrania, especialmente en materia de drones y seguridad digital.
Fournier señaló que estos avances tienen aplicaciones civiles que podrían contribuir a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la gestión del tránsito, realizar labores de cartografía y apoyar actividades productivas como la agricultura.
Asimismo, consideró que la visita envía una señal clara sobre la posición de Honduras en el escenario internacional. A su juicio, el país se ha alineado con los principios del derecho internacional y con las resoluciones impulsadas por la comunidad internacional en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania.
"Honduras ahora está claramente del lado correcto de la historia, del lado del derecho internacional", manifestó Fournier.
El diplomático recordó que Honduras respaldó en febrero una resolución sobre Ucrania durante una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una decisión que, según señaló, reafirma el compromiso del país con los principios del derecho internacional y el respeto a la soberanía de los Estados.
Fournier también destacó que el viaje ocurre pocos días después de la participación de Zelenski en actividades del Grupo de los Siete (G7), donde coincidió con algunos de los principales líderes mundiales. En ese contexto, consideró que la visita contribuye a proyectar a Honduras en espacios de mayor relevancia internacional.
El representante europeo subrayó además que el mandatario hondureño decidió viajar a Kiev en un momento particularmente complejo, tras los recientes ataques considerados entre los más intensos desde el inicio de la guerra. Por ello, insistió en que la visita constituye un gesto de solidaridad hacia la población ucraniana.
La guerra entre Rusia y Ucrania, que ya supera los cuatro años, ha tenido repercusiones económicas a nivel global. Fournier recordó que Honduras también ha resentido sus efectos, especialmente por el incremento en los precios de fertilizantes y otros insumos agrícolas, situación que ha impactado sectores como la caficultura.
Para el embajador de la UE, el encuentro entre Asfura y Zelenski no solo tiene un valor diplomático, sino que también podría abrir nuevas oportunidades de cooperación tecnológica y fortalecer los vínculos de Honduras con socios estratégicos en un contexto internacional marcado por desafíos en materia de seguridad, innovación y desarrollo.