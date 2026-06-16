Banco Europeo ofrece L15,000 millones a Honduras para fortalecer red de transmisión

La Unión Europea (UE) puso a disposición de Honduras al rededor de L15,000 millones en financiamiento para fortalecer la red de transmisión eléctrica, como parte de una propuesta integral que también incluye asistencia técnica y participación de empresas europeas especializadas en energías renovables.
Así lo informó este lunes el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, durante su visita a San Pedro Sula, quien explicó que la iniciativa es impulsada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), brazo financiero del bloque europeo.
En entrevista con LA PRENSA, el diplomático indicó que una misión del BEI visitó Honduras recientemente para presentar al Gobierno una propuesta de reforma integral del sector eléctrico basada en tres componentes: cooperación técnica de la UE, financiamiento del banco europeo y una oferta industrial de empresas con experiencia en generación renovable y modernización energética.
Fournier señaló que la asistencia técnica contempla compartir la experiencia europea en materia de regulación y modernización de mercados eléctricos, siempre bajo el principio de que corresponde a Honduras definir el rumbo de sus propias políticas públicas.
La propuesta surge en momentos en que el Congreso Nacional analiza una iniciativa de reforma al subsector eléctrico. Sin embargo, el embajador aclaró que la Unión Europea no pretende influir en las decisiones legislativas del país ni respaldar modelos específicos.
“No nos pronunciamos sobre iniciativas legislativas porque consideramos que no debemos intentar imponer un modelo”, expresó, al tiempo que indicó que el papel de la UE consiste en compartir únicamente experiencias y buenas prácticas.
Fournier destacó que uno de los principales objetivos del bloque es avanzar hacia una transición energética basada en fuentes renovables, una meta que considera clave tanto para enfrentar el cambio climático como para impulsar el crecimiento económico.
Según explicó, la experiencia europea demuestra que las energías renovables no solo contribuyen a reducir emisiones contaminantes, sino que también permiten generar electricidad a costos más competitivos, favoreciendo la inversión y el desarrollo productivo.
El embajador también destacó que la cooperación europea con Honduras atraviesa uno de sus momentos más sólidos, pues compartió que actualmente la UE mantiene una inversión de más de L7,000 millones en el país, en 47 proyectos de cooperación y recientemente firmó un nuevo convenio por 6 millones de euros para fortalecer el clima de inversión y la seguridad jurídica.
En ese contexto, dijo que la estabilidad regulatoria y la existencia de reglas claras son factores determinantes para atraer capital extranjero. A su criterio, un marco jurídico predecible y un diálogo respetuoso con el sector privado pueden generar condiciones más favorables para la llegada de nuevas inversiones.
Fortalecerán seguridad en las cárceles
Al ser consultado sobre el repunte de la violencia registrado en Honduras durante los últimos meses, Fournier reveló que recientemente los embajadores de la Unión Europea sostuvieron una reunión con el ministro de Seguridad para conocer de primera mano la situación del país.
Asimismo, reafirmó la disposición del bloque europeo de continuar apoyando a Honduras mediante diversos programas de cooperación orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado.
Destacó que ya hay iniciativas en marcha, como el apoyo para la elaboración del primer Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el Cibercrimen, un instrumento que, de concretarse, convertiría a Honduras en uno de los pocos países de América Latina en contar con una estrategia específica para enfrentar este tipo de delitos.
El diplomático explicó que el proyecto se desarrolla mediante mesas técnicas con diversas instituciones del Estado y busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales cada vez más complejas y vinculadas al crimen organizado.
Asimismo, informó que la UE trabaja junto al Instituto Nacional Penitenciario en procesos de registro y clasificación de personas privadas de libertad, con el objetivo de mejorar la gestión de los centros penales y limitar la capacidad de operación de estructuras criminales desde las cárceles.
A estas acciones se suma la próxima visita a Honduras del director del programa Eurofront, iniciativa europea enfocada en la gestión fronteriza, con el propósito de colaborar con las autoridades nacionales para fortalecer el control de fronteras y reducir los espacios utilizados por redes de narcotráfico y crimen organizado.
Al cierre de la entrevista, el embajador expresó el agradecimiento de la Unión Europea al Gobierno hondureño por el respaldo brindado a Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fournier valoró especialmente que Honduras acompañara la resolución impulsada por Ucrania y la UE en rechazo a la invasión rusa, una posición que, afirmó, fortalece aún más los vínculos políticos y diplomáticos entre ambas partes.