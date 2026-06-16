Banco Europeo ofrece L15,000 millones a Honduras para fortalecer red de transmisión

San Pedro Sula, Honduras.

La Unión Europea (UE) puso a disposición de Honduras al rededor de L15,000 millones en financiamiento para fortalecer la red de transmisión eléctrica, como parte de una propuesta integral que también incluye asistencia técnica y participación de empresas europeas especializadas en energías renovables. Así lo informó este lunes el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, durante su visita a San Pedro Sula, quien explicó que la iniciativa es impulsada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), brazo financiero del bloque europeo. En entrevista con LA PRENSA, el diplomático indicó que una misión del BEI visitó Honduras recientemente para presentar al Gobierno una propuesta de reforma integral del sector eléctrico basada en tres componentes: cooperación técnica de la UE, financiamiento del banco europeo y una oferta industrial de empresas con experiencia en generación renovable y modernización energética. Fournier señaló que la asistencia técnica contempla compartir la experiencia europea en materia de regulación y modernización de mercados eléctricos, siempre bajo el principio de que corresponde a Honduras definir el rumbo de sus propias políticas públicas. La propuesta surge en momentos en que el Congreso Nacional analiza una iniciativa de reforma al subsector eléctrico. Sin embargo, el embajador aclaró que la Unión Europea no pretende influir en las decisiones legislativas del país ni respaldar modelos específicos.

“No nos pronunciamos sobre iniciativas legislativas porque consideramos que no debemos intentar imponer un modelo”, expresó, al tiempo que indicó que el papel de la UE consiste en compartir únicamente experiencias y buenas prácticas. Fournier destacó que uno de los principales objetivos del bloque es avanzar hacia una transición energética basada en fuentes renovables, una meta que considera clave tanto para enfrentar el cambio climático como para impulsar el crecimiento económico. Según explicó, la experiencia europea demuestra que las energías renovables no solo contribuyen a reducir emisiones contaminantes, sino que también permiten generar electricidad a costos más competitivos, favoreciendo la inversión y el desarrollo productivo. El embajador también destacó que la cooperación europea con Honduras atraviesa uno de sus momentos más sólidos, pues compartió que actualmente la UE mantiene una inversión de más de L7,000 millones en el país, en 47 proyectos de cooperación y recientemente firmó un nuevo convenio por 6 millones de euros para fortalecer el clima de inversión y la seguridad jurídica. En ese contexto, dijo que la estabilidad regulatoria y la existencia de reglas claras son factores determinantes para atraer capital extranjero. A su criterio, un marco jurídico predecible y un diálogo respetuoso con el sector privado pueden generar condiciones más favorables para la llegada de nuevas inversiones.

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