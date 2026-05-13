Cuadros respiratorios se disparan un 30% por calor y contaminación

San Pedro Sula, Honduras.

Las altas temperaturas, la contaminación ambiental y la presencia de humo han provocado un aumento en los cuadros respiratorios y exacerbaciones de enfermedades de base en San Pedro Sula, donde médicos advierten un mayor riesgo para niños y adultos mayores. Wilmer Madrid, neumólogo pediatra del hospital Mario Rivas, informó las consultas relacionadas con afecciones respiratorias han incrementado alrededor de un 30% en las últimas semanas, especialmente por cuadros alérgicos, inflamación de vías respiratorias y complicaciones pulmonares. El especialista explicó que las condiciones de calor extremo que afectan actualmente al Valle de Sula favorecen la acumulación de contaminantes en el ambiente, entre ellos polvo y material particulado fino conocido como PM 2.5, considerado altamente dañino para la salud humana. “Cuando hay mucho calor se forma como una bruma y aumenta el material particulado. Actualmente hay una capa de contaminación en el aire que está afectando principalmente a las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, dijo Madrid.

Señaló que cada vez más pacientes con antecedentes de asma, rinitis, sinusitis y otros problemas pulmonares están llegando a la consulta externa y la emergencia del hospital, tras presentar crisis o agravamiento de sus síntomas a causa de la mala calidad del aire. Entre los padecimientos que más se han incrementado figuran las conjuntivitis alérgicas, rinitis, inflamaciones de mucosas, cuadros asmáticos y algunos casos de neumonía, principalmente en menores de edad y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables. Madrid indicó que la inflamación constante de las vías respiratorias también puede derivar en infecciones secundarias, situación que ha comenzado a reflejarse en la demanda de atención hospitalaria y consultas médicas en los últimos días. Las condiciones climáticas continúan favoreciendo este escenario. Víctor Ortega, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que las temperaturas en el valle de Sula han oscilado entre 35 y 38 grados celsius y se prevé que el ambiente cálido persista en los próximos días.