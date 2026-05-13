Cuadros respiratorios se disparan un 30% por calor y contaminación

Las altas temperaturas, la contaminación ambiental y la presencia de humo han provocado un aumento en los cuadros respiratorios y exacerbaciones de enfermedades de base en San Pedro Sula, donde médicos advierten un mayor riesgo para niños y adultos mayores.
Wilmer Madrid, neumólogo pediatra del hospital Mario Rivas, informó las consultas relacionadas con afecciones respiratorias han incrementado alrededor de un 30% en las últimas semanas, especialmente por cuadros alérgicos, inflamación de vías respiratorias y complicaciones pulmonares.
El especialista explicó que las condiciones de calor extremo que afectan actualmente al Valle de Sula favorecen la acumulación de contaminantes en el ambiente, entre ellos polvo y material particulado fino conocido como PM 2.5, considerado altamente dañino para la salud humana.
“Cuando hay mucho calor se forma como una bruma y aumenta el material particulado. Actualmente hay una capa de contaminación en el aire que está afectando principalmente a las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, dijo Madrid.
Señaló que cada vez más pacientes con antecedentes de asma, rinitis, sinusitis y otros problemas pulmonares están llegando a la consulta externa y la emergencia del hospital, tras presentar crisis o agravamiento de sus síntomas a causa de la mala calidad del aire.
Entre los padecimientos que más se han incrementado figuran las conjuntivitis alérgicas, rinitis, inflamaciones de mucosas, cuadros asmáticos y algunos casos de neumonía, principalmente en menores de edad y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables.
Madrid indicó que la inflamación constante de las vías respiratorias también puede derivar en infecciones secundarias, situación que ha comenzado a reflejarse en la demanda de atención hospitalaria y consultas médicas en los últimos días.
Las condiciones climáticas continúan favoreciendo este escenario. Víctor Ortega, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que las temperaturas en el valle de Sula han oscilado entre 35 y 38 grados celsius y se prevé que el ambiente cálido persista en los próximos días.
Acerca de las lluvias registradas en algunas zonas, señaló que estas fueron débiles y aisladas, por lo que no han representado un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.
A ello se suma la presencia de humo producto de incendios forestales registrados en distintas regiones del país, cuya concentración continúa afectando la calidad del aire en la ciudad y el resto del Valle de Sula.
Ortega explicó que esta situación no solo ha reducido la visibilidad, sino que también eleva los niveles de contaminación y representa un riesgo para la salud pública, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o sensibilidad al humo y al polvo.
Señaló que precisamente, debido a estas condiciones, las autoridades de Educación recomendaron limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar, entre las 10:00 am y 3:00 pm, cuando la radiación y el calor alcanzan sus niveles más intensos.
Ante este escenario, el neumólogo Wilmer Madrid aconsejó a la población utilizar mascarilla en zonas con alta contaminación, mantenerse hidratada y continuar de forma estricta los tratamientos médicos en pacientes con enfermedades respiratorias o crónicas.
Asimismo, instó a los padres de familia y a las personas con síntomas respiratorios persistentes a buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones, en un contexto donde las altas temperaturas y la contaminación están impactando la salud de los sampedranos.