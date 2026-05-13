  1. Inicio
  2. · San Pedro

Cuadros respiratorios se disparan un 30% por calor y contaminación

Médicos reportan incremento de consultas respiratorias, mientras las altas temperaturas persistirán en los próximos días.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 14:22 -
  • Jacqueline Molina
Cuadros respiratorios se disparan un 30% por calor y contaminación

Toma aérea del centro de San Pedro Sula donde se observa una capa de humo.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Las altas temperaturas, la contaminación ambiental y la presencia de humo han provocado un aumento en los cuadros respiratorios y exacerbaciones de enfermedades de base en San Pedro Sula, donde médicos advierten un mayor riesgo para niños y adultos mayores.

Wilmer Madrid, neumólogo pediatra del hospital Mario Rivas, informó las consultas relacionadas con afecciones respiratorias han incrementado alrededor de un 30% en las últimas semanas, especialmente por cuadros alérgicos, inflamación de vías respiratorias y complicaciones pulmonares.

El especialista explicó que las condiciones de calor extremo que afectan actualmente al Valle de Sula favorecen la acumulación de contaminantes en el ambiente, entre ellos polvo y material particulado fino conocido como PM 2.5, considerado altamente dañino para la salud humana.

“Cuando hay mucho calor se forma como una bruma y aumenta el material particulado. Actualmente hay una capa de contaminación en el aire que está afectando principalmente a las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, dijo Madrid.

¿Cuántos días durará el horario especial en centros educativos de San Pedro Sula por la ola de calor?

Señaló que cada vez más pacientes con antecedentes de asma, rinitis, sinusitis y otros problemas pulmonares están llegando a la consulta externa y la emergencia del hospital, tras presentar crisis o agravamiento de sus síntomas a causa de la mala calidad del aire.

Entre los padecimientos que más se han incrementado figuran las conjuntivitis alérgicas, rinitis, inflamaciones de mucosas, cuadros asmáticos y algunos casos de neumonía, principalmente en menores de edad y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables.

Madrid indicó que la inflamación constante de las vías respiratorias también puede derivar en infecciones secundarias, situación que ha comenzado a reflejarse en la demanda de atención hospitalaria y consultas médicas en los últimos días.

Las condiciones climáticas continúan favoreciendo este escenario. Víctor Ortega, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que las temperaturas en el valle de Sula han oscilado entre 35 y 38 grados celsius y se prevé que el ambiente cálido persista en los próximos días.

La ciudad ha registrado temperaturas de entre 35 y 38 grados celsius.

La ciudad ha registrado temperaturas de entre 35 y 38 grados celsius.

 (Foto: LA PRENSA)

Acerca de las lluvias registradas en algunas zonas, señaló que estas fueron débiles y aisladas, por lo que no han representado un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

A ello se suma la presencia de humo producto de incendios forestales registrados en distintas regiones del país, cuya concentración continúa afectando la calidad del aire en la ciudad y el resto del Valle de Sula.

Ortega explicó que esta situación no solo ha reducido la visibilidad, sino que también eleva los niveles de contaminación y representa un riesgo para la salud pública, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o sensibilidad al humo y al polvo.

Señaló que precisamente, debido a estas condiciones, las autoridades de Educación recomendaron limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar, entre las 10:00 am y 3:00 pm, cuando la radiación y el calor alcanzan sus niveles más intensos.

Ante este escenario, el neumólogo Wilmer Madrid aconsejó a la población utilizar mascarilla en zonas con alta contaminación, mantenerse hidratada y continuar de forma estricta los tratamientos médicos en pacientes con enfermedades respiratorias o crónicas.

Asimismo, instó a los padres de familia y a las personas con síntomas respiratorios persistentes a buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones, en un contexto donde las altas temperaturas y la contaminación están impactando la salud de los sampedranos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias