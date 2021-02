Wonderland, el sitio ideal para reubicar centro de triaje

“Barquero es doble moral”: Codeh Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), lamentó el proceder del presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Barquero, ante el cierre del centro de triaje de Expocentro.

Maldonado catalogó al presidente de los empresarios de “doble moral” por hacer contratos con el Estado y a la vez lo critica. “Según tengo entendido que andaba doblegando (Pedro Barquero) el contrato que se tenía firmado con Copeco y Sinager, su comportamiento me parece de doble moral porque por un lado está presionando para hacer contratos con el Estado, pero por otro lado lo está criticando. Creo que para San Pedro Sula haber trasladado el triaje que estaba en Expocentro no es lo mejor, pero ellos ponen la pauta y hay que llevarlo a otro sector”, manifestó el defensor de derechos humanos. “Que hayan cerrado los portones del triaje de Expocentro no es justo, ese comportamiento y doble moral y que sepa el pueblo quién es quien”, dijo Maldonado.