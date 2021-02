El coronavirus está más agresivo, confirma el viceministro Roberto Cosenza

Tegucigalpa, Honduras

El virus del coronavirus está más agresivo en este momento, sin respetar edades, sexo o clases sociales, aseguró Roberto Cosenza, viceministro de Salud.



“En esta semana epidemiológica número 5, la cual comprende desde el día 31 de enero hasta el sábado 6 de febrero, nos hemos mantenido en una alta positividad de personas diagnosticadas con COVID-19, como también estamos viendo que personas están falleciendo por esta enfermedad”, lamentó.



“Se está presentando un alto contagio de personas con COVID-19, comparado con el 2020, ha superado este mes de enero a otros meses que se diagnosticaban”, señaló.

Los meses de diciembre y enero han dejado una gran cantidad de contagiados y el número de muertes por esta enfermedad ha incrementado de manera alarmante.



“El virus se encuentra más agresivo, no está respetando edad como se decía anteriormente, que las personas de 60 años eran los más afectados, en los últimos días se ha visto que el virus no está respetando edades, sexo, clase social”, aseguró.





El funcionario es del criterio que este ya no solo es trabajo del Gobierno o los médicos, sino que se necesita el concurso de toda la población para erradicar este mal que aqueja a Honduras y el mundo.



“El llamado siempre va a ser que solo juntos vamos a poder vencer la COVID-19 y que en estos momento podamos intensificar las medidas de bioseguridad, aun estando dentro de nuestra casa”, indicó.



“Esto depende de todos nosotros, no es el momento para estar haciendo reuniones sociales, no es el momento en que estemos compartiendo en familia, sino que respetemos las medidas de bioseguridad”, manifestó.



“Hemos visto como familias enteras se han visto afectadas por el COVID-19, por lo que solo juntos vamos a vencer esta pandemia”, finalizó.