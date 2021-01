"Pacientes sospechosos de Covid-19 están llegando en estado grave a los triajes": Cosenza

San Pedro Sula, Honduras.

Alarmadas están las autoridades de Salud en la zona norte de Honduras por la alta incidencia de pacientes sospechosos por Covid-19 que llegan a los triajes en estado grave.



De acuerdo con Roberto Cosenza, viceministro de Salud, el número de personas buscando asistencia por el virus ha incrementado en un 300% en relación con los meses de octubre y noviembre de 2020.



"Los pacientes están llegando a los triajes con alta dificultad respiratoria y luego de varios días de haber de presentado síntomas de Covid-19. La situación es preocupante", dijo Consenza.



En los triajes se pueden observar personas de todas las edades e incluso grupos de familias en esta misma condición y a la espera de un espacio en los hospitales.



"Es crítico porque no son pacientes de la primera línea de atención, sino que requieren hospitalización. Sin embargo, ante la falta de espacio en los hospitales, para este tipo de pacientes, se estabilizan en los triajes y al haber cupo se les remite".



El cansancio del personal en estos centros agudiza la problemática, comentó Consenza. "Lamentablemente la irresponsabilidad de las personas durante las fiestas decembrinas está pasando factura, a muchos se les olvidó que el Covid-19 sigue presente y ahora más que nunca tenemos que extremar las medidas".



"No espere estar grave para buscar asistencia, vaya a los triajes ante los primeros síntomas. No se quede en casa tratando de controlar la enfermedad y por favor, mantengamos las medidas de bioseguridad que ya conocemos", concluyó el galeno.



El último informe de Salud sobre la pandemia en San Pedro Sula y el resto de municipios del departamento de Cortés, revela que en comparación con la última semana de 2020 y la primera de 2021 hubo un incremento del 43% de positividad de las muestras tomadas.

“Hemos hecho 3,385 pruebas de antígeno en San Pedro Sula, de las cuales el 47.5% han resultado positivas, es decir, que 1,547 casos se han confirmado por medio de esta prueba”, expresó el viceministro en su momento.

Toque de queda

Actualmente, Honduras registra 127,945 contagios confirmados y 3,273 fallecidos, según Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El número de hospitalizados es de 886, de los que 29 están en unidades de cuidados intensivos, 159 graves y 698 en sala general en condiciones estables.



Ante la situación el Gobierno retornó a las restricciones con un toque de queda que inició el pasado 10 de enero y concluye al domingo 17 de enero de 9:00 pm y las 5:00 am.



Durante la semana, la circulación está permitida de 5:00 am hasta las 9:00 pm, autorizando la atención general en los comercios, a excepción de bares, discotecas y centros de convención, informaron a través de un comunicado.



La atención en la banca, supermercados, centros comerciales y demás establecimientos será general, pero no deberán superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones, por lo que deberán establecer un horario de atención especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Casos diarios: