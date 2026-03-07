  1. Inicio
El pastor que se enfrentó a las pandillas para rescatar jóvenes

​​​El pastor Arnold Linares, de la iglesia Bautista "Un lugar para todos", ha sacrificado su vida y la de su familia para rescatar a más de 1,000 personas de las pandillas. Tiene 25 años de realizar esa labor

