Honduras
El pastor que se enfrentó a las pandillas para rescatar jóvenes
El pastor Arnold Linares, de la iglesia Bautista "Un lugar para todos", ha sacrificado su vida y la de su familia para rescatar a más de 1,000 personas de las pandillas. Tiene 25 años de realizar esa labor
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 11:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
