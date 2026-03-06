  1. Inicio
Entregan más de 400 mochilas a niños de escuelas públicas en San Pedro Sula

Bajo el lema "Educar es construir futuro", la Ahdep llevará más de 1,000 mochilas con útiles a niños que enfrentan dificultades para adquirir estos materiales

