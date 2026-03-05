Ofensiva militar contra Irán

Carlos Zelaya enfrenta cáncer con metástasis y recibe tratamiento en México
La situación de salud del exsecretario del Congreso Nacional se conoce mientras su nombre figura como posible testigo en el proceso judicial relacionado con el caso Sedesol
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 20:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
