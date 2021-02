Comportamiento de presidente de la CCIC es doble moral, critica Hugo Maldonado

San Pedro Sula.



Como un acto de doble moral calificó Hugo Maldonado, presidente para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el comportamiento del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, luego de que su junta directiva ordenara el cierre del centro de triaje de Expocentro.



Para el defensor de derechos humanos, el presidente de la CCIC andaba "doblegando" el contrato que ya se había firmado con el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



"Su comportamiento me parece de doble moral porque por un lado está haciendo contratos con el Estado, como presionándolo para hacer contratos con él, y por el otro lado está criticando", cuestionó Maldonado.





El presidente del Codeh lamentó que desde ayer los sampedranos se quedaron sin el centro de triaje de Expocentro. "No es lo mejor, pero ellos (CCIC) ponen la pauta y hay que llevarlo a otro sector para no dejar de seguir atendiendo a la población", acotó.



Maldonado también cuestionó el actuar de algunos empresarios que no se preocupan por los derechos de sus trabajadores. "Tal vez puedo contar con los dedos de las manos a los empresarios que velan por los derechos de sus trabajadores, pero la mayor parte hay que andarlos buscando en sus casas 'escondidos debajo de las camas' para que paguen las prestaciones", dijo.



El defensor de derechos humanos concluyó que el cierre del centro de triaje de Expocentro no es justo, pero marca la pauta para que "se de cuenta el pueblo quién es quién en este país, y quién quiere estar 'ordeñando la teta del Estado' y criticándolo a la vez también".

Revés para los sampedranos

Con el cierre del centro que funcionaba en Expocentro, San Pedro Sula se quedó solo con dos triajes para pacientes covid.

De acuerdo con las declaraciones del subcomisionado de Copeco Rony Rodríguez, el personal de Salud abandonó la noche del martes las instalaciones de Expocentro porque "la Cámara les cambió los llavines de las oficinas administrativas y es ahí donde se encuentran los sanitarios que utiliza el personal del triaje, ahí hay una área adonde ingieren sus alimentos y pueden descansar". El triaje de Expocentro atendía a 200 personas con síntomas de covid-19 al día, es decir, seis mil al mes.



El contrato de arrendamiento firmado por el Gobierno y la directiva de la CCIC venció en octubre, debido a las tormentas Eta y Iota se les condonó los meses de noviembre y diciembre, en enero se debía firmar un nuevo documento, pero no se hizo debido al incremento del alquiler que pasó de 1.5 millones de lempiras mensuales a 2.3 millones de lempiras.





Desde noviembre, el personal de ese triaje fue objeto de maltratos, pues les fueron apagados los aires acondicionados argumentando que el gasto de energía era elevado y el Gobierno no estaba pagando la mensualidad. Los pacientes, médicos y enfermeras se quejaban del agobiante calor. Ayer el personal se quejó por la forma en que fueron desalojados de Expocentro.

Posición de la CCIC

Pedro Barquero, presidente de la CCIC, negó que hayan cerrado el triaje. "Esa información es falsa, no hemos cerrado el triaje ni hemos cerrado nuestras instalaciones, las puertas están abiertas, nuestros edificios están abiertos, están las sillas y todo, lo que no está es el personal para atender a la población", expresó. Añadió que fue el Gobierno que decidió irse sin avisarles.