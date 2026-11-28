Si buscas un platillo que capture la esencia vibrante de la cocina costeña con un toque moderno e irresistible, esta sopa de caracol es la opción ideal. La receta combina la cremosidad del coco con el aroma fresco del zacate de limón, la albahaca y el jengibre, creando un caldo reconfortante lleno de sabor.

Además, las verduras tradicionales como la yuca, la zanahoria y el plátano verde aportan la textura perfecta para disfrutar en cualquier reunión familiar de fin de semana. Lo que realmente hace especial a esta preparación es su juego de texturas al momento de servir.

En lugar de cocinarse dentro del caldo, el caracol se marina en naranja agria y yogur natural para lograr una suavidad única, y luego se fríe hasta quedar dorado y crujiente. Al coronar la sopa caliente con estos trozos crocantes y acompañar con un encurtido fresco de cebolla morada y limón, cada cucharada ofrece un equilibrio perfecto entre cremosidad, acidez y frescura.

Ingredientes : 1 cebolla amarilla, 1 cabeza de tallos de apio, ½ barra de mantequilla amarilla, 2 sobres de crema cantidad de Mariscos con Leche de Coco Maggi, necesaria de agua, cantidad necesaria de sal y pimienta, 2 libras de zanahoria, 2 libras de yuca, 2 plátanos verdes grandes, ½ mazo de cilantro grueso, ½ mazo de zacate de limón, 1 raíz de jengibre, 2 ramas de albahaca limón, 3 libras de caracol, cantidad necesaria de comino y pimentón, jugo de 1 naranja agria, ½ taza de yogurt natural, 1 libra de miga de pan, cantidad necesaria de aceite vegetal para freír, 1 cebolla morada en julianas, ¼ mazo de cilantro fino, 3 limones, su jugo.

Paso a paso: Para el sofrito, cortar finamente la cebolla amarilla, ajo y apio. Calentar una cacerola con la mantequilla y sofreír hasta que esté translúcida. Diluir los sobres de crema de Mariscos con Leche de Coco Maggi en una cacerola con agua hirviendo, sin dejar de mover, y transferir a la cacerola con el sofrito.